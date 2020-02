Dawn Of Fear est un jeu d’horreur décent avec quelques bugs en trop

Plus tôt dans la journée, j’ai diffusé Dawn of Fear aux côtés de mon collègue Paul Tamayo. Il s’agit d’un nouveau jeu d’horreur de retour en arrière qui remonte à Resident Evil et Alone In The Dark. Correction de la perspective de la caméra, des puzzles sur le thème des échecs, des zombies désagréables. Il a tous les rythmes classiques. C’est aussi bizarre et étrange, et nous aurions pu le casser.

Dawn of Fear a été développé par le studio espagnol Brok3nsite et est disponible exclusivement sur la Playstation 4. C’est une ode à l’horreur classique qui conviendra à tous ceux qui connaissent ses prédécesseurs. Il n’y a pas de grandes révélations d’histoires ou de rebondissements de conception choquants ici. Vous incarnez un homme qui rentre chez lui après un décès dans la famille; il découvre alors d’étranges secrets nécromantiques. Il y a des clés à trouver et des zombies à tirer. Je me suis généralement amusé, mais les bords rugueux de Dawn of Fear rendent difficile d’aimer vraiment.

Parfois, vous entrez dans une pièce uniquement pour trouver des taches de texture flottantes géantes. D’autres fois, votre arme ne semble pas frapper là où vous la visiez. L’interface – qui ressemble à un cahier – a du charme mais est maladroite à naviguer. Les énigmes qui devraient être faciles deviennent plus difficiles en raison de la rigidité étrange chaque fois que vous déplacez une pièce ou appuyez sur un interrupteur. Le plus flagrant, je pense que nous avons cassé le jeu en essayant de le jouer, ou peut-être que le jeu était toujours cassé. Après avoir trouvé un article qui nécessitait l’utilisation d’un outil électrique, je me suis promené dans le sous-sol et j’ai apporté l’article audit outil électrique, seulement pour découvrir que quoi que ce soit (ou tout ce que j’étais censé recevoir) n’était tout simplement pas dans mon inventaire.

Je ne peux pas vraiment recommander Dawn of Fear, sauf aux fans d’horreur hardcore ou aux joueurs à la recherche d’une bizarrerie. Des jeux comme The Glass Staircase ou le jeu d’horreur de cinq minutes de septembre 1999 sont plus intelligents et plus effrayants. Mais si vous fouinez et secouez le désordre de Dawn of Fear, il y a des peurs effrayantes. J’envisagerais simplement d’attendre quelques correctifs et correctifs avant de plonger.

