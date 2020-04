Days Gone a un an et Bend Studios célèbre 200 millions d’heures de jeu

Days Gone, l’une des plus grandes exclusivités PS4 de 2019, est sorti depuis un an maintenant, et le développeur Bend Studios célèbre le succès du jeu. Dans un nouveau tweet, le studio a révélé que les joueurs ont accumulé 200 millions d’heures de jeu et ont montré d’autres statistiques de jeu.

Dans le tweet, intégré ci-dessous, Bend Studios remercie sa base de joueurs d’avoir joué au jeu et d’utiliser le mode photo pour leur envoyer des captures d’écran, et nous donne un aperçu de la façon dont le jeu a été joué.

Il y a un an, les joueurs ont fait leur premier tour sur la route brisée. Merci d’avoir partagé tous les bons souvenirs que vous avez eus dans #DaysGone et les superbes captures d’écran en mode photo! Nous vous aimons tous! 💕🏍️ pic.twitter.com/tFohFefdcy – Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 26 avril 2020

45 millions de thésaurisations et 32 ​​millions d’infestations ont été nettoyées, ainsi que 30 millions de camps d’embuscades et 30 millions de points de contrôle nero. Photomode a été utilisé par 1 million de joueurs et 600 000 ont opté pour les fonctionnalités avancées.

Parallèlement à cela, les joueurs ont remporté 100 millions de trophées dans le jeu, ce qui est un nombre énorme.

Days Gone n’a pas été un énorme succès critique; il a obtenu un 5/10 dans l’avis de GameSpot. Cependant, il a connu un certain succès commercial et a reçu quelques mises à jour depuis son lancement. Le jeu devrait rester une exclusivité PS4, malgré les rumeurs d’une version PC.

