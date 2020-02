Days of War, inspiré de la Seconde Guerre mondiale, est désormais disponible sur PC

La Seconde Guerre mondiale se prête à adapter ses situations et ses histoires dans divers médias et jeux vidéo ont réussi à l’exploiter avec diverses propositions. Le genre préféré à cet égard a été le SPF et ceux qui aiment le design et la mécanique classiques seront intéressés de savoir qu’un nouveau titre a fait ses débuts sur Steam offrant des éléments traditionnels du genre et inspiré par le conflit le plus important du XXe siècle.

Après avoir cherché du soutien chez Kickstarter en 2016 et lancé sa proposition via Steam Early Acccess, Days of War est officiellement apparu sur Steam où il est au prix de 225,99 $ MXN. Days of War est un jeu développé par Driven Arts qui a été inspiré par la conception et la mécanique de Day of Defeat et Counter-Strike: Global Offensive, offrant un style de jeu traditionnel qui rassemble des éléments essentiels du genre. Ce titre est un mode multijoueur en ligne et a différents types de personnages, qui peuvent être utilisés pour affronter les pelotons sur 12 cartes couvrant des sites de front de guerre en Europe, en Afrique et en Europe de l’Est.

De plus, Days of War permet une expérience de jeu pouvant aller jusqu’à 32 utilisateurs et dispose d’un système de progression de classe, ainsi que de bots à pratiquer avant d’entrer dans un jeu avec de vrais joueurs.

