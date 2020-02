DBZ: Kakarot avance son prochain DLC avec une nouvelle mise à jour

Bandai Namco a révélé les premiers détails du prochain DLC de Dragon Ball Z: Kakarot en nous montrant de nouvelles images. L’un d’eux en particulier sera très intéressant pour tous ces fans de Super, car cela confirme essentiellement que l’histoire s’étendra au-delà de la saga de Buu

L’image en question peut être vue ci-dessous et c’est un “arbre mystérieux” qui apparaîtra dans le premier DLC du jeu, cependant, ledit arbre ne semble être ni plus ni moins que celui situé sur la planète où réside Beerus. .

Sur cette mise à jour de #DBZKakarot, nous dévoilons de nouvelles quêtes secondaires + un aperçu d’un arbre mystérieux dans le prochain DLC!

Découvrez de nouvelles histoires jamais vues auparavant dans le manga ou l’anime, créé par l’auteur, Akira Toriyama! Commandez DRAGON BALL Z: KAKAROT https://t.co/9HQl4Brct8 pic.twitter.com/eOKmEFML5E

– Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 21 février 2020

“Dans cette mise à jour de Dragon Ball Z: Kakarot, nous révélons de nouvelles missions secondaires ainsi qu’un aperçu d’un arbre mystérieux du prochain DLC”

Il y a quelques jours à peine, il a été divulgué que cette première extension couvrirait les événements de la Bataille des dieux, et maintenant nous pouvons être plus que sûrs qu’il en sera ainsi. Apparemment, ils ont également trouvé des fichiers indiquant que l’histoire ne s’arrêterait pas là et pourrait même se poursuivre jusqu’au film Il Retour du congélateur, quelque chose que la vérité ne serait pas si farfelue.

Source: Bandai Namco

.