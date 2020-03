DBZ: Kakarot DLC nous permettra de devenir un super dieu Saiyan

Dragon Ball Z: Kakarot n’est peut-être pas le meilleur jeu de cet anime, mais il offre quelque chose que peu de titres peuvent offrir, une expérience solide axée sur la revivre les meilleurs moments de la propriété d’Akira Toriyama. Plus de détails sur le prochain DLC payant du jeu ont été récemment publiés, et Si vous êtes un fan de la transformation de Super Saiyan God, ce contenu bonus est fait pour vous.

Selon le magazine Famitsu, le DLC Dragon Ball Z: Kakarot suivant sera axé sur Dragon Ball Z: La bataille des dieux et nous donnera l’occasion de jouer en tant que Super Saiyan God Goku. Le nom de cette extension est A New Awakening (Part One): Whis’s Training and Il sera disponible au printemps de cette année.

Dans ce contenu, vous pourrez relever des défis d’entraînement tels qu’une bataille contre Whis pour gagner une grande quantité de points d’expérience. Grâce à cette formation, vous pouvez réveiller Super Saiyan God Goku, ce qui augmente vos statistiques, vous permet d’apprendre de nouveaux mouvements spéciaux, de renforcer vos combos et d’évoluer vers vos attaques dévastatrices.

Un nouvel éveil (première partie): la formation de Whis pourrait être la vôtre si vous avez le laissez-passer DBZ: Kakarot seasson, pour le moment, nous ne savons pas si vous pouvez acheter le contenu supplémentaire séparément. Sur des sujets connexes, un fan nous propose sa propre version de la prochaine transformation Super Saiyan. De même, le retour de Dragon Ball Super dans le monde de l’anime se rapproche.

Via: Gematsu

.