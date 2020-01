DC Turning Black Label Comic Le dernier dieu dans un environnement D&D

Si vous êtes fan de The Last God de DC Comics et que vous souhaitez jouer dans le monde, bonne nouvelle: il devient un cadre D&D. DC a annoncé que la bande dessinée de Phillip Kennedy Johnson et Riccardo Federici, qui comprend des couvertures de Kai Carpenter, obtiendrait un «livre source» unique qui présenterait le monde de Cain Anuun pour les joueurs de D&D à utiliser comme décor.

Le livre de 44 pages sera créé par Johnson, Federici et Carpenter, ainsi que DM Dan Telfer de Nerd Poker, et sortira le 29 avril par les détaillants de bandes dessinées et les détaillants numériques participants pour 4,99 $. Le livre source promet de «[detail] la riche histoire des gens, des lieux, des écoles de magie et des créatures trouvés dans Cain Anuun. “Il comprendra du contenu compatible 5E (c’est-à-dire pas officiel de Wizards of the Coast), y compris des races jouables, des sous-classes, des objets magiques, des monstres et des traditions, et inclure des cartes et des illustrations du cartographe Jared Blando.

The Last God a commencé à publier en octobre de l’année dernière via Black Label, l’empreinte mature de DC, plus connue pour Batman: Damned, Batman: Curse of the White Knight, Harleen et Superman: Year One de Frank Miller. Il est décrit comme suit:

The Last God raconte l’histoire de deux associations de héros aux prises avec la même menace… à 30 ans d’intervalle. Un groupe condamnera leur monde, l’autre devra le sauver.

Il y a trente ans, une bande de héros a voyagé au-delà des frontières de la création et a tué le dernier dieu vivant, sauvant le royaume de Caïn Anuun d’une armée apocalyptique de morts-vivants. Les compagnons légendaires sont devenus les dirigeants de leur monde et ont inauguré une nouvelle ère de paix et de prospérité. Mais cela n’a pas duré.

Maintenant, les légions répugnantes du Dernier Dieu marchent une fois de plus, dévastant tout Caïn Anuun et révélant que la fraternité vieillissante n’est peut-être pas les grands héros qu’ils prétendent être. Avec le monde qui brûle autour d’eux, un nouveau groupe de champions improbables doit se regrouper et accomplir ce qu’aucun autre n’a fait: tuer le Dernier Dieu, une fois pour toutes.