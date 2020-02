D&D Beyond lance une fonctionnalité pour aider les DM à suivre le combat

D&D Beyond étend ses fonctionnalités pour Dungeon Masters avec la sortie alpha d’un Combat Tracker. La société a annoncé mardi la version alpha publique de la fonctionnalité, qui est conçue pour aider les DM à suivre l’initiative dans un format facile à suivre.

Il est important de noter que, comme l’indique le journal des modifications, la fonction n’est pas dans son produit fini. Il est disponible dès maintenant pour tous les abonnés D&D alors qu’il poursuit son développement actif. Le plan est de pousser la fonctionnalité vers les non-abonnés une fois que la fonctionnalité sera plus développée. Dans sa forme actuelle, la fonctionnalité vous permet d’utiliser des rencontres créées dans Encounter Builder et d’ajouter des personnages, de suivre les initiatives (et de lancer automatiquement ou de saisir manuellement l’initiative pour les personnages exécutés en DM) tout en gardant une trace rapide de l’endroit où tout le monde se trouve. Des monstres / ennemis supplémentaires peuvent être ajoutés à la mi-rencontre si nécessaire.

Si vous êtes abonné à D&D Beyond, vous pouvez le vérifier via Encounter Builder ici. C’est encore un peu dépouillé (comme prévu d’un Alpha); à partir de maintenant, vous ne pouvez pas faire des choses comme importer des PC à partir de vos campagnes par exemple, ou suivre bien au-delà de l’initiative. Le plan semble être de développer des fonctionnalités supplémentaires comme celles-ci au fur et à mesure de leur croissance et de leur évolution vers une version bêta publique.

