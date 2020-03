D&D, Critical Role Team et Roll20 lancent gratuitement Wildemount Adventure

Roll20 fait équipe avec Wizards of the Coast et Critical Role pour aider les joueurs à gérer la distance sociale en publiant gratuitement l’un des guides de l’explorateur sur les aventures de Wildemount. Roll20 a annoncé mercredi que l’aventure «Frozen Sick» est désormais disponible gratuitement sur la plateforme de table virtuelle. L’aventure, qui est conçue pour amener les personnages du 1er au 3e niveau, est un moyen d’initier les joueurs au décor Wildemount.

La sortie gratuite fait partie de la nouvelle initiative Roll20 «Rester à la maison, jouer à la maison» lancée la semaine dernière, qui a vu la sortie gratuite des règles de démarrage rapide de Call of Cthulhu et du scénario d’introduction de «The Lightless Beacon», le «Master Aventure “D&D 5E” et la campagne vierge “pack de démarrage” pour The Strange de Monte Cook Games, ainsi qu’un pack de jetons et de cartes “Play From Home” qui est disponible jusqu’au 14 juillet.

«La mission de Roll20 a toujours été d’unir les joueurs sur n’importe quelle distance, et nous travaillons dur pour poursuivre cette quête car nous voyons le besoin du monde de déplacer leurs rassemblements de jeux en ligne», a déclaré Nolan T. Jones, associé directeur de Roll20. “Critical Role a uni et créé des millions de fans de Dungeons & Dragons à travers le monde, et nous sommes ravis d’offrir leurs nouvelles aventures jouables afin que les joueurs puissent continuer à développer leur hobby.”

Le Guide de l’explorateur de Wildemount est le dernier paramètre de campagne de D&D publié mardi. Écrit et développé par une équipe dirigée par le rôle critique DM Matthew Mercer, le livre détaille le cadre basé sur Exandria qui sert de base à la deuxième campagne Critical Role. Vous pouvez consulter la critique de 411 du Guide de l’explorateur ici et commencer l’aventure ici.