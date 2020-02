DDOS Attack verrouille les joueurs EVE en ligne pendant neuf jours

Vous savez, normalement, lorsque nous signalons une attaque DDOS affectant un jeu en ligne, elle affecte les joueurs pendant quelques heures, voire une journée. Pourtant, à l’heure actuelle, certains joueurs d’EVE Online n’ont pas pu jouer au jeu pendant neuf jours.

Comme le rapporte PC Gamer, l’attaque se poursuit depuis plus d’une semaine maintenant, et bien qu’il n’ait pas mis le jeu entier hors ligne pendant cette période, il y a encore des joueurs du monde entier qui ne peuvent même pas participer au chat, encore moins piloter un vaisseau spatial.

Il y a quelques jours, les développeurs CCP ont publié une déclaration qui se lisait comme suit:

Les attaques DDoS qui ont commencé il y a plus d’une semaine se poursuivent et la majorité des problèmes auxquels vous avez tous été confrontés en sont la conséquence directe. Nos équipes et nos partenaires ont constamment travaillé à minimiser l’interruption de nos services, cependant, l’expérience de nombreux pilotes est encore sous-optimale. Veuillez accepter nos sincères excuses pour la gêne occasionnée.

Nous comprenons que l’incapacité de jouer correctement à EVE Online a été une source de frustration et il est de notre plus haute priorité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour restaurer et maintenir un niveau de service élevé que vous attendez de nous.

Dans les jours qui ont suivi, des mises à jour de statut ultérieures ont signalé que, bien que les choses se soient améliorées, les attaques empêchent toujours les joueurs de jouer.

Bien que cela soit un inconvénient, le temps d’arrêt prolongé a paralysé les petites alliances du jeu, qui n’ont pas pu défendre leur territoire contre des groupes plus importants.

La dernière mise à jour du statut du CCP a eu lieu plus tôt dans la journée:

.