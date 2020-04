De cette façon, Football Manager 2020 aide les personnes touchées par la quarantaine

La période de confinement causée par le coronavirus (COVID-19) a eu un impact non seulement sur la façon dont les gens travaillent, mais aussi sur leur mode de vie et leurs relations avec d’autres personnes à un point tel que, dans certains cas, elle commence même à faire des ravages sur votre santé mentale. C’est grave et c’est pourquoi Football Manager 2020 a décidé de faire quelque chose et d’aider les personnes concernées.

A travers Twitter, Miles Jacobson, responsable de Sports Interactive, l’étude en charge de la franchise, a annoncé qu’ils proposeront gratuitement des espaces promotionnels sur les terrains virtuels du simulateur de foot aux associations caritatives spécialisées en santé mentale qui apportent leur soutien pendant la crise des coronavirus.

Nous offrirons de la publicité gratuite dans @FootballManager aux organisations caritatives de santé mentale de différents pays qui aident les gens pendant la crise de Covid-19.

Si vous travaillez pour l’un d’entre eux et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez envoyer un e-mail à partenariats@sigames.com

– Miles Jacobson (@milesSI) 23 mars 2020

C’est une action qui peut aider beaucoup de gens

L’initiative, selon le chef de l’étude, a eu un grand succès et les résultats ont déjà commencé à être visibles dans le titre. L’une de ces organisations bénéficiaires est la Campagne contre la vie misérable (CALM), qui a contacté le studio et a ensuite partagé une image sur Twitter où des panneaux près du terrain de jeu peuvent être vus Ils donnent des messages de soutien aux personnes affectées, ainsi que le logo et les coordonnées.

“Je pense que cette étrange période d’isolement dans laquelle bon nombre d’entre nous vivons pourrait avoir un impact sérieux sur la santé mentale de nombreuses personnes, nous sommes donc heureux de fournir tout soutien possible. Nous restons ouverts à tout contact si d’autres organisations caritatives souhaitent communiquer, en particulier celles en dehors du Royaume-Uni », a déclaré Jacobson à Eurogamer.

Si, comme @FCNotAlone, vous jouez à @FootballManager cette semaine, vous avez peut-être repéré de nouvelles thésaurisations … 👀 pic.twitter.com/zrzJ7ZUGfr

– CALM (@theCALMzone) 1 avril 2020

Si vous êtes l’une des personnes concernées et que vous considérez que l’accouchement vous nuit de plus en plus, nous vous recommandons de profiter du temps libre dans une activité pour vous distraire, de parler à une autre personne pour oublier un peu cette situation ou de demander l’aide d’un professionnel.

Que pensez-vous de l’initiative Sports Interactive? Comment la quarantaine a-t-elle affecté votre vie quotidienne? Dites-le nous dans les commentaires.

Une initiative similaire a été menée par plusieurs sociétés de jeux vidéo et l’Organisation mondiale de la santé, mais afin de diffuser les mesures d’hygiène au milieu de la pandémie. D’autre part, nous vous avons dit que les sports ont également été suspendus et 2 équipes ont trouvé dans Football Manager 2020 une alternative pour jouer un match en attente.

Football Manager 2020 est disponible sur PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

