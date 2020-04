De cette façon, Square Enix célèbre le lancement de Trials of Mana

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

24/04/2020 12:12 pm

L’attente est enfin terminée. Le remake de Trials of Mana est enfin disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. La réimagination de Seiken Densetsu 3, original de Super Famicom, sera la première occasion pour beaucoup de profiter de ce jeu, qui a longtemps échappé à l’Occident. Pour célébrer cet événement, Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce, un art spécial et une promo pour tous les amateurs d’anime.

Premièrement, Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce de Trials of Mana, une pratique assez courante. L’aperçu nous montre un peu des événements qui se produisent dans la seconde moitié du jeu, où les Benevodons sont libérés de leur prison et c’est notre tâche de les arrêter.

Alors HACCAN, le créateur de personnages pour les remakes de Secret of Mana et Trials of Mana, a commandé deux œuvres d’art spéciales. Le second en particulier s’inspire fortement de Secret of Mana.

Enfin, il y a l’offre de Funimation Trials of Mana. Les personnes qui entrent le code “MANAFANS20” bénéficieront d’un mois de service gratuit. Cela coûte normalement 7,99 dollars. Si quelqu’un ne s’est pas abonné à Funimation auparavant, vous bénéficierez de l’essai gratuit de 14 jours en plus de cette période supplémentaire de 30 jours. Ce code ne peut être utilisé que par des personnes jusqu’au 26 avril 2020. Il s’appliquera également à un abonnement annuel si quelqu’un décide d’utiliser cette option et fournira le mois gratuitement.

Le remake de Trials of Mana est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. Vous pouvez consulter notre gameplay et revoir ici et ici.

Via: Square Enix

Obtenez une copie de Pac-Man Championship Edition 2 totalement gratuite



Desperados III a déjà une date de sortie

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

.