De cette façon, vous pouvez jouer gratuitement à Predator: Hunting Grounds

Ce n’est que quelques mois que Sony Interactive Entertainment a annoncé qu’il serait en charge de publier le nouveau jeu de la franchise Predator, Predator: Hunting Grounds, qui arriverait sur PlayStation 4 et PC cette année. Si vous attendiez d’en savoir plus sur lui, cela vous intéressera, car il a été annoncé que les joueurs pourront essayer le titre gratuit avant de se lancer.

Sony Interactive Entertainment et Illfonic (son développeur) ont annoncé aujourd’hui que les joueurs avec un abonnement PlayStation Plus actif pourront tester le titre du vendredi 27 mars au dimanche 29 du même mois et il sera possible de télécharger la version d’essai via du PlayStation Store à 19 h 00 (heure de Mexico) le premier jour de cette période.

Si vous êtes un joueur PC, ne vous inquiétez pas, le développeur a confirmé que le test arrivera également à Epic Games Store (la seule plateforme sur laquelle il sera disponible sur PC) à la même date.

Le développeur a également profité de l’occasion pour partager l’illustration de la couverture du jeu. Nous vous laissons ci-dessous.

Couverture de prédateur: terrains de chasse

Qu’est-ce que Predator: Hunting Grounds?

Il s’agit d’un titre multijoueur en ligne asymétrique qui vous mettra dans le rôle de Fireteam, un groupe d’élite qui sera installé dans une jungle en Amérique du Sud et a une mission très importante. Selon la déclaration, vous pouvez associer jusqu’à 3 autres joueurs pour vaincre le Predator, qui sera contrôlé par un autre joueur et jouera contre lui. Le Predator et le Fireteam auront des classes différentes.

Vous devez prendre en compte que, comme dans les films de cette série, le Predator possédera des capacités supérieures à celles de tout humain, il devra donc affronter 4 adversaires, qui devront unir leurs forces et attaquer avec tout l’arsenal pour revenir à l’hélicoptère et sortir vivant de la mission.

Que pensez-vous de cette annonce? Êtes-vous de ceux qui s’attendaient à en savoir plus sur ce titre? En profiterez-vous pour la jouer avant ses débuts? Dites-le nous dans les commentaires.

Si ce que vous avez lu vous a intéressé, sachez que le titre sera incité à la prévente et sera vendu dans différentes éditions. Sur cette page, vous pouvez consulter un autre aperçu du gameplay.

Predator: Hunting Grounds arrivera sur PlayStation 4 et PC (via Epic Games Store) le 24 avril de cette année. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

