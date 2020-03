De la place pour un de plus?

Capture d’écran: @ RedTillDie7 (Twitter)

Cette semaine sur des instantanés, des pirates morts, des vols fantaisistes, des ailes cool, de jolies fleurs dans Horizon: Zero Dawn, un sabre laser incandescent et une très grosse baleine.

Le monde a besoin de plus de jeux comme Wipeout. Je veux plus de jeux de courses d’aéroglisseurs! Plus de jeux de course futuristes en général. Rappelez-vous Jet Moto? Nous n’obtenons plus beaucoup de ces jeux. Imaginez un Jet Moto en 2021 sur PS5. Cela aurait l’air incroyable.

Star Wars: Battlefront IIScreenshot: Robert Burrell (E-mail) Uncharted 4: A Thief’s EndScreenshot: August Narducci (E-mail) DriveclubScreenshot: @ JimdiGriz1 (Twitter) ControlScreenshot: @ DrCaligari72 (Twitter)

Wipeout: Omega Collection Capture d’écran: @ Philt43_Yewone (Twitter) Watch Dogs 2 Capture d’écran: @catsandbolts (Twitter)

Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenhot: @Lochlan_Miller (Twitter) Horizon: Zero DawnScreenshot: @svid_vp (Twitter)

The Order: 1886 Capture d’écran: @SindyJ_B (Twitter) Forza Horizon 4 Capture d’écran: @ 1TrackSim (Twitter)

Horizon: Zero DawnScreenshot: @rohzarn (Twitter) Assassin’s Creed: OdysseyScreenshot: @ RedTillDie7 (Twitter)

Le prequel de Free Willy va dans une direction étrange.

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa à partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou postez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

