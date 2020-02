De nombreux dangers et un mystérieux coffre maudit vous attendent à Sea of ​​Thieves

Si vous continuez à naviguer sur les mers de Sea of ​​Thieves et que vous recherchez de nouvelles aventures, vous serez heureux de savoir que le titre de pirate de Rare a reçu une nouvelle mise à jour. C’est Crews of Rage, qui vous permettra d’affronter plus de dangers et d’obtenir de précieuses récompenses.

Vous trouverez de redoutables groupes de squelettes dans diverses régions du monde du titre. Heureusement, Duke a des tâches dans Devil’s Roar où vous pouvez trouver les nouveaux coffres de colère. Ce sont des objets maudits qui renferment des âmes pirates.

Ces coffres protègent la fureur contenue dans les navigateurs, vous pouvez donc les utiliser en votre faveur comme piège pour mettre fin aux groupes de squelettes. Ils vous aideront également à obtenir des récompenses doubles si vous les livrez à la cachette du Parca.

La mise à jour inclut également les volumes de la résurrection. Au total, il y aura 5 livres de cette nouvelle collection. Si vous les rassemblez, vous pouvez les donner à Duke, qui vous récompensera avec des articles cosmétiques. Ci-dessous, je laisse une bande-annonce de mise à jour:

“Obtenez cette dernière série de volumes aux endroits habituels: combats avec des squelettes, dans la forteresse Arenas Abrasadoras, dans les passages secrets du marché noir et lors de réunions avec des gardiens de cinéma”, a expliqué Rare.

L’étude a également ajouté de nouveaux objets, tels que des animaux domestiques, des dessins de bateaux et des émotes dans le magasin. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le programme Affiliate Alliance a été récemment lancé, avec lequel vous trouverez toujours quelqu’un pour jouer.

Sea of ​​Thieves est disponible pour Xbox One et PC. N’oubliez pas que vous pouvez y jouer sur Xbox Game Pass. Retrouvez toutes les actualités liées au titre sur cette page.

