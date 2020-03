De nombreux jeux numériques d’Ubisoft et EA sont en vente sur Amazon US

Par James Pickard,

Jeudi 19 mars 2020 17:11 GMT

De nombreux jeux PC et Xbox One numériques haut de gamme d’EA et d’Ubisoft sont actuellement en vente sur Amazon US, vous trouverez des goûts comme Les Sims 4, Star Wars Jedi: Fallen Order et Assassin’s Creed tous à gagner.

Commençons par EA, qui ne semble pas hésiter à vendre plus régulièrement au cours des derniers mois. C’est une offre plus petite que ce à quoi nous nous attendions, donc les favoris des fans tels que Titanfall 2 manquent en action, mais il y a de très bons prix bas tout nouveaux à trouver.

Vous pouvez consulter l’intégralité de la vente numérique EA ou parcourir le meilleur du bouquet ci-dessous:

Et maintenant sur Ubisoft, qui mélange les choses en se concentrant exclusivement sur les jeux numériques Xbox One dans leur vente Amazon. Toutes les franchises clés sont bien représentées, notamment Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.

J’ai mis quelques-unes des meilleures offres ci-dessous, mais consultez la gamme complète des ventes d’Ubisoft car vous pouvez trouver certaines des éditions spéciales pour seulement quelques dollars de plus si vous voulez après quelques extras.

Si vous recherchez l’un de ces éléments sur PC, vous voudrez peut-être consulter la vente de printemps d’Ubisoft à la place. Surtout aujourd’hui, où vous pouvez obtenir Assassin’s Creed Odyssey pour 19,80 $ et 10 $ supplémentaires sur votre deuxième achat.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours trouver de nombreuses autres offres de jeux sur Jelly Deals. En ce moment, nous avons un aperçu du meilleur prix pour Xbox Game Pass Ultimate, nos choix pour la meilleure banque d’alimentation Nintendo Switch et tout ce que vous devez savoir si vous envisagez une précommande Xbox Series X.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.