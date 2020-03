De nouveaux costumes arrivent dans Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Bien que nous ayons Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order depuis la mi-juillet de l’année dernière, il n’a pas cessé de se mettre à jour avec de nouveaux contenus et de nouveaux personnages jouables, au cas où vous auriez acheté sa passe de saison, bien sûr. Aussi, 25 mars, que vous ayez dit du contenu téléchargeable payant ou non, le titre du célèbre éditeur de super-héros recevra une mise à jour qui ajoutera une bonne quantité de costumes alternatifs pour nos personnages préférés. À l’intérieur de la bande-annonce du jeu et nous commençons!

Pour commencer, détenteurs d’abonnement saisonnier de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order aura accès à quatre costumes exclusifsIl s’agit de la tenue Ice Man de la toute nouvelle série X-Men, du look classique de Cable, de la tenue Marvel Girl de Jean Grey et de la tenue Gambit dans l’ère de l’Apocalypse.

Mais la mise à jour ne s’arrête pas là. Marvel a également pensé aux joueurs qui n’ont pas de passe de saison, ajouter pour le monde entier 15 costumes supplémentaires entièrement gratuits. Ces costumes incluent celui porté par Daredevil dans la série comique Man Without Fear, le look moderne d’Iron Fist, le costume Power Man de Luke Cage, l’apparition de la ligne Ultimate d’Elektra, la tenue de Deadpool dans The Battle de l’Atome, la tenue Hawkeye quand il a adopté l’identité de Ronin, la tenue de Yelena Belova comme Black Widow, l’apparition de la ligne Ultimate of Falcon, l’apparence classique de la Guêpe, le costume de Crystal en tant que membre des Avengers , les costumes de Star-Lord, Gamora, Rocket and Groot et Thanos dans la série comique Annihilation, et le costume de Drax dans la série impérative Thanos.

Que pensez-vous de tous les costumes alternatifs qui seront ajoutés à Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order le 25 mars? C’est une joie qui est surtout donnée aux joueurs qui n’ont pas voulu ou pu acheter le pass saison. Comme toujours, dites-nous ce que vous pensez des informations que nous vous apportons. À plus!

