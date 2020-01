De nouveaux costumes évoluent dans Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Le support de l’exclusivité Switch Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir continue, avec Nintendo et Koei Tecmo ajoutant quatre nouveaux costumes au jeu.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, trois sont de l’univers Spider-Man et vous obtiendrez également des vêtements de rue de Mme Marvel.

Découvrez de nouveaux costumes évoluant dans l’alliance dans MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Les costumes “Gwenom” de Spider-Gwen, “Anti-Venom” de Venom et les costumes Street Wear de Miles Morales et Mme Marvel sont disponibles dès maintenant!

Plus tôt cette semaine, nous avons également eu un aperçu du Docteur Doom, qui déclenchera le chaos cosmique dans le troisième pack DLC – Fantastic Four: Shadow of Doom, quand il arrivera ce printemps.

Allez-vous essayer l’un de ces nouveaux costumes? Partagez vos histoires de super-héros dans les commentaires ci-dessous.

