De nouveaux détails et captures d’écran émergent pour Pokémon Home

Avec sa fenêtre de sortie officielle de «février 2020», le lancement de Accueil Pokémon ne peut être que quelques jours – évidemment. Si vous espérez en savoir plus à ce sujet avant son arrivée, vous voudrez peut-être consulter ces nouvelles petites informations partagées par les médias japonais au cours du week-end.

Fait intéressant, certains points de vente ont répertorié l’application comme lancée en «février», tandis que d’autres indiquent «mi-février», suggérant qu’elle pourrait arriver plus tôt que tard. Il a été dit que Pokémon Home propose 200 boîtes de stockage avec un abonnement Premium et vous pourrez facilement transférer des Pokémon en les faisant glisser et en les déposant; vous pourrez également rechercher dans vos cases à l’aide d’un certain nombre de filtres.

Serebii a partagé un tour d’horizon de certaines des fonctions spécifiques du nouveau service:

– Les œufs ne peuvent pas être placés dans Pokémon HOME.

– Les Pokémon de Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee n’obtiennent leurs données, telles que les capacités, que lorsqu’ils sont transférés dans Sword & Shield.

– Le GTS vous permettra de voir d’où provient le Pokémon. S’il a été ajouté depuis Bank, Let’s Go ou Sword / Shield.

– La version mobile vous permet de voir les modèles 3D, de les faire pivoter, etc.

– Le Pokédex national est séparé par région afin que vous puissiez regarder tous les Pokémon à la fois, ou obtenir une liste de tous les Pokémon Kanto, Pokémon Johto, etc.

Serebii note également que, selon 4Gamer, les joueurs qui ont plusieurs comptes d’utilisateur sur la même console Switch pourront accéder à différents fichiers de sauvegarde de Pokémon Home avec une seule copie de l’application. Les détails à ce sujet ne sont cependant pas clairs à 100%, nous espérons donc en savoir plus à ce sujet au fil du temps.

Si une date de sortie exacte est annoncée, nous nous assurerons de vous en informer dès que nous en aurons entendu parler. Peut-être que l’ombre tombera au cours des prochains jours?

