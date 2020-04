De nouveaux détails sur le MMO Le Seigneur des Anneaux, y compris son style artistique, ont émergé

Dans le cadre de la gigantesque poussée d’Amazon dans le jeu, la société développe un nouveau MMO Lord of the Rings avec des développeurs qui ont auparavant travaillé sur Destiny, WoW et Planetside, entre autres. Le jeu est en développement au studio de la société à Irvine, en Californie, et maintenant certains des premiers détails sur le jeu sont apparus grâce aux listes d’emplois.

Une annonce d’emploi pour un artiste de personnage senior sur le projet du Seigneur des Anneaux appelle une personne qui aidera à créer ce qui ressemble à un nouveau style artistique pour le jeu. La liste indique: “Nous recherchons un style artistique pour notre jeu qui soit” différent en un coup d’œil “des jeux et des films qui nous ont précédés.”

La liste continue: “Nous avons besoin d’un artiste doté de courage et de compétences artistiques pour nous aider à faire quelque chose de nouveau.”

Le candidat retenu travaillera avec les concepteurs et les ingénieurs du jeu pour développer «des héros fascinants, des ennemis inquiétants et des personnages cinématographiques à couper le souffle dans divers contextes».

Une autre offre d’emploi, pour un ingénieur en interface utilisateur de gameplay, appelle une personne qui aidera à développer les “nombreuses fonctionnalités sociales et de gameplay” du MMO du Seigneur des Anneaux. Cette personne contribuera à la création de «presque toutes les fonctionnalités face au joueur dans le jeu».

Le candidat créera des fonctionnalités qui aideront les joueurs à vouloir jouer ensemble, les récompenseront pour leurs efforts dans le jeu et les motiveront à continuer à jouer. Étant un jeu de service en direct, l’ingénieur de l’interface utilisateur de gameplay du MMO du Seigneur des Anneaux “devra également relever le défi du développement de fonctionnalités de jeu en direct où la satisfaction des clients est une occupation constante”.

La liste des emplois confirme également quelque chose de tout à fait évident, que le MMO du Seigneur des Anneaux incorporera certains des services d’Amazon, y compris GameLift et Twitch, bien que la nature exacte de cela n’ait pas été révélée.

Une annonce d’emploi pour un artiste senior de l’environnement mentionne également le style artistique «différent en un coup d’œil» pour le jeu du Seigneur des Anneaux. Cette personne contribuera également à «donner vie à un gameplay innovant dans de beaux espaces fonctionnels».

Encore un autre travail, pour un animateur principal sur le MMO du Seigneur des Anneaux, appelle à une personne qui aidera à créer les “bases de la navigation, du combat et de la narration”.

“Nous pensons que le” plaisir instantané “est l’objectif le plus élevé de tout jeu”, a déclaré Amazon. “Le gameplay de base doit être délicieux en soi, avant même d’ajouter des récompenses extrinsèques et une progression. Nous avons besoin d’un animateur avec la vision et la clarté pour atteindre cet objectif.”

L’offre d’emploi souligne également que le MMO du Seigneur des Anneaux vise à être de «qualité AAA» et que la personne qui obtiendra le poste aura «un large impact et beaucoup de discrétion». Le candidat retenu aidera à développer une “boucle de combat” qui se sent “incroyablement satisfaisante à jouer”.

L’animateur principal travaillera également avec le directeur créatif et la conception narrative pour «exprimer la narration à travers les cinématiques du jeu»

Un autre travail, pour le directeur artistique du jeu, cherche une personne qui aidera à créer une «équipe artistique de classe mondiale» pour «produire des visuels à couper le souffle» pour le MMO du Seigneur des Anneaux.

“Vous intégrerez profondément les équipes de jeu pour façonner un style visuel unique, innover avec de nouvelles techniques et technologies, introduire des pratiques de production pour responsabiliser les artistes et améliorer l’efficacité, et tirer parti de l’éclairage et du rendu pour fournir un résultat final percutant”, indique l’annonce.

Le nouveau jeu Lord of the Rings d’Amazon est basé sur J.R.R. La trilogie littéraire du Seigneur des Anneaux de Tolkien – les livres, pas les films – donc elle peut comporter des visages familiers. Cependant, aucun détail de l’histoire n’est disponible à ce stade, bien qu’Amazon ait confirmé que ce projet – qui n’a pas de date de sortie – est distinct de l’émission télévisée Lord of the Rings d’Amazon. Ce programme se déroule au deuxième âge, bien avant les événements des livres.

“Le jeu offrira aux fans du monde entier une nouvelle expérience de jeu immersive pour une exploration épique du vaste monde de Tolkien”, a déclaré Amazon dans un communiqué de presse.

Le libellé des nouvelles offres d’emploi MMO du Seigneur des Anneaux semble suggérer qu’il est encore très tôt pour le projet. Le MMO sans titre Lord of the Rings est conçu pour la console et le PC, et Amazon commercialisera et publiera le jeu partout dans le monde, sauf en Chine. Amazon s’associe à la nouvelle division Athlon Games du propriétaire de Warframe, Leyou, qui gérera la sortie du jeu en Chine.

Le jeu est développé par le même studio interne d’Amazon qui travaille sur son MMO New World du 17e siècle. Les personnes travaillant sur le jeu Lord of the Rings incluent des vétérans qui ont travaillé sur de grands jeux en ligne tels que Destiny, Planetside, WoW, Everquest, Defiance et Rift.

Le MMO Lord of the Rings d’Amazon rivalisera apparemment directement avec le MMO Lord of the Rings existant, Le Seigneur des anneaux en ligne, qui a été lancé en 2007 et est également basé sur les livres, pas sur les films. Le jeu est toujours en activité à ce jour, bien que sa propriété ait changé de mains. Cependant, le Seigneur des Anneaux en ligne n’a jamais fait le saut sur console, tandis qu’Amazon prévoit de sortir son jeu sur console. Le jeu d’Amazon n’a pas de date de sortie, ce qui suggère qu’il ne viendra pas bientôt. Cela signifie qu’il pourrait potentiellement sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X, bien que ce ne soit qu’une conjecture.

Middle-Earth Enterprises, qui contrôle les droits non littéraires sur l’œuvre de Tolkien, participe au nouveau jeu d’Amazon.

En plus de ce nouveau MMO, Daedelic Entertainment crée un jeu Lord of the Rings qui se concentre sur Gollum.