De nouveaux détails sur le projet Maverick émergent

Comme vous le savez, il y a quelques jours Project: Maverick, le prochain jeu Star Wars a fuité. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle, le fait que sa découverte se soit faite via le PSN de l’Europe peut nous donner quelques indices sur ce futur titre, comme votre multijoueur possible.

La filtration originale de Project: Maverick a révélé qu’il s’agissait d’une version bêta, ce qui semble indiquer qu’il s’agira d’un jeu multijoueur, ou au moins avec des composants multijoueurs, en plus d’un paramètre “Play Together”. De même, il n’y a aucune trace de prise en charge de PlayStation VR, qui pointe vers une expérience plus traditionnelle, du moins à cet égard.

Actuellement, EA travaille sur au moins deux projets Star Wars, l’un semble être une suite de Fallen Order, tandis que le second est décrit comme une expérience plus petite et plus unique, qui pourrait être Project: Maverick. Un facteur qui soutient cette idée est que Jason Schreier, journaliste à Kotaku, a mentionné que Ce jeu est une expérience plus petite et inhabituelle, quelque chose qui prend en charge la description qui était précédemment proposée.

– Jason Schreier (@jasonschreier) 4 mars 2020

Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles d’EA sur Project: Maverick, donc ces informations doivent être prises avec délicatesse. Le fait que la fuite de ce jeu soit due à une bêta suggère que son lancement pourrait être plus tôt que prévu, et pourrait sortir pour PS4 et Xbox One, ainsi que pour PS5 et Xbox Series X, en plus de PC.

Sur des thèmes similaires, vous pouvez désormais jouer avec Baby Yoda dans Star Wars Battlefront II. De même, il semble que le remake de Knight of the Old Republic ne soit pas développé par EA.

Via: Comicbook

