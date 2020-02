de nouveaux détails sur sa reprise rapide des jeux

La Xbox Series X il est revenu pour attirer les réflecteurs au cours de la semaine en cours, car Microsoft a révélé de nouvelles spécifications et une série de caractéristiques qui tentent d’améliorer l’expérience de lecture des utilisateurs, comme le achat croisé entre générations (Smart Delivery) ou le reprise rapide des jeux vidéo (CV rapide). Ce dernier vous permettra de continuer votre session de jeu exactement là où vous l’aviez laissée la dernière fois.

Cependant, les Redmond se sont à nouveau prononcés, fournissant plus de détails sur le fonctionnement de Quick Resume et sur son impact sur les joueurs. Larry Hryb (Major Nelson), directeur de la programmation Xbox Live, a déclaré dans son podcast que La reprise rapide continuera de fonctionner même après le redémarrage de la console. Par exemple, si vous devez télécharger et installer une mise à jour, le système d’exploitation continuera d’enregistrer les données de reprise pour revenir à la session de jeu.

Une fois, j’ai dû redémarrer car j’ai reçu une mise à jour du système, puis je suis retourné au jeu dans lequel j’étais, juste là où je l’avais laissé.

C’est une nouveauté que tout joueur appréciera sans aucun doute. En fait, Hryb lui-même indique que les premières avancées de sa technologie sont présentes sur la Xbox One X, mais maintenant elles le portent “au niveau supérieur”. De plus, la nouvelle console ne limitera pas la reprise rapide à un seul titre, car Vous aurez la possibilité de reprendre la session dans plusieurs jeux vidéo de votre bibliothèque Bien sûr, pour le moment, le montant exact n’a pas été spécifié.

Bien sûr, résumé instantané ne peut être utilisé qu’en mode solo, comme les campagnes. Les modes en ligne dépendent de serveurs externes et de situations en constante évolution, il serait donc assez compliqué d’intégrer cette technologie. Peut-être que dans des propositions telles que Destiny et The Division, dont les mondes ouverts nous permettent d’affronter des ennemis contrôlés par le système, il serait plus facile d’adapter Quick Resume.

Enfin, le manager a confirmé ce qui était déjà un secret de polichinelle: la Xbox Series X prendra en charge le son accéléré par Ray Tracing. En d’autres termes, les développeurs peuvent proposer audio en trois dimensions de grande qualité. Sony et la PlayStation 5 profiteront également de la même technologie pour proposer le dernier “3D Audio”, comme confirmé l’année précédente.

