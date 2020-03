De nouveaux détails sur Samurai Jack: Battle Through Time apparaissent

Après votre annonce la semaine dernière, nous connaissons enfin les premiers détails de ce qui nous attendrait dans Samurai Jack: Bataille à travers le temps, jeu sponsorisé par Adult Swim Games et inspiré par Samurai Jack, le travail du grand Genndy Tartakovsky.

Nous vous laissons avec les détails:

Les acteurs de la voix de Samurai Jack: Bataille à travers le temps ils seront les mêmes que ceux de la série. Des personnages comme The Scottish Man réapparaîtront. Il est basé sur la série (cela indique que ce serait canon). Les événements ont lieu vers la fin de la série. Ashi découvrira qu’il possède le pouvoir de Aku ouvrira des portails temporaires.Ashi et Jack voyageront dans le temps pour essayer de détruire Aku une fois pour toutes .Aku lance une attaque désespérée sachant que son heure est venue.Jack est pris au piège d’un nouveau dilemme temporaire et maintenant il devra face à tout ce qui a déjà été vécu. Aku est celui qui contrôle les fils de tout ce qui est sur le point de se produire. Vous pouvez jouer tout ce qui est vu dans la série. C’est comme jouer un épisode de plus de la série. Les développeurs joueront avec l’idée que Jack ne sait rien de ce nouveau monde et les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Un bon développement de personnage, avec Jack essayant de trouver son chemin et perdant espoir à plus d’une occasion. Les développeurs sont des adeptes de la série originale.

C’est tout pour le moment, rappelez-vous que le jeu arrivera sur Nintendo Switch et d’autres plateformes tout au long de cette 2020.

