De nouveaux Duo, Quads CoD Warzone, encore plus divulgués avant la saison 3 de Modern Warfare

Le bon navire Modern Warfare semble avoir jailli une autre fuite. Selon les informations diffusées sur le subreddit r / modernwarfare, pas moins de 7 nouvelles listes de lecture se dirigent vers CoD Warzone, y compris Duos, Quads et plus encore.

Postée par u / Senescallo, la fuite présumée détaille des tonnes de nouvelles cartes, armes et opérateurs pour le multijoueur de Modern Warfare.

Mais le plus intéressant pour les joueurs de Warzone est l’inclusion d’une liste de 7 nouveaux ajouts possibles de listes de lecture au mode bataille royale.

Nous avons récemment vu une file d’attente solo ajoutée à la Warzone à 3 joueurs à l’origine, donc tout cela semble au moins possible.

Les types de jeux divulgués sont les suivants:

Battle Royale Duos – Mode de jeu en équipe avec 2 joueurs

Battle Royale Quads – Mode de jeu en équipe avec 4 joueurs

Battle Royale High Action – Une version de Warzone où le gaz entre plus rapidement

Tireurs d’élite de Battle Royale Shotty – Une version de Warzone avec juste des fusils de chasse, des fusils de sniper et aucune chute de chargement

Battle Royale One Shot – Une version de Warzone avec des tirs à la tête en un coup et sans pertes de chargement

Réalisme Battle Royale – Ceci est probablement similaire au mode de difficulté du réalisme dans Call of Duty, où vous voyez des éléments HUD limités

Hardcore Battle Royale – Ceci est probablement similaire aux modes multijoueurs hardcore, qui ont une santé réduite, un HUD limité et un tir ami

Chacun d’entre eux secouerait définitivement l’expérience Warzone avec une sensation de gameplay différente.

La fuite comprend également des détails sur une version remasterisée de la campagne classique CoD Modern Warfare 2 – y compris la fameuse mission «No Russian».

Warzone a récemment vu un tout nouveau patch qui non seulement a ajouté plus d’armes, mais a corrigé les déséquilibres dans le méta-jeu en augmentant le prix des baisses de chargement.

Les chargements sont très puissants dans Call of Duty Warzone, et certains ont estimé qu’ils donnaient aux joueurs de longue date un avantage inutile sur les débutants.

