De nouveaux films Silent Hill et Fatal Frame seraient en développement

Besoin d’un peu plus d’horreur dans votre expérience de film de jeu vidéo? Eh bien, nous pourrions voir deux grandes franchises frapper l’écran d’or à l’avenir!

Le réalisateur Christophe Gans (Beauty and the Beast 2014, Silent Hill 2006) a confirmé qu’il travaillait respectivement sur deux nouveaux films pour les séries Fatal Frame et Silent Hill. Les deux films semblent rester fidèles à leurs racines, Gans déclarant que l’adaptation de Fatal Frame aura lieu au Japon, tandis que le nouveau film Silent Hill se déroulera dans une ville américaine puritaine.

«J’ai deux projets de films d’horreur avec Victor Hadida… Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero (Fatal Frame). Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise. “

“Et nous travaillons également sur un nouveau Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette atmosphère d’une petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau. “

Bien sûr, les détails au-delà de cela sont rares en ce moment. Nous vous informerons si et quand nous en entendrons davantage à l’avenir.

