De nouveaux horizons à manches longues? Regardez bien ici!

Les fans d’Animal Crossing: New Horizons sont au milieu d’une sécheresse d’informations sur le titre attendu des animaux, et en attendant une Nintendo Direct qui semble tarder à arriver, toute nouvelle information du titre est à bras ouverts adeptes de la saga.

Dans ce cas, nous vous montrons une nouveauté tout juste sortie du four, et une poignée de de nouvelles images de certains de nos villageois préférés dans la nouvelle livraison, confirmant une véritable bombe: maintenant les villageois (ou les meilleurs insulaires?) porteront des vêtements à manches longues et à manches courtes les rendant encore plus adorables si possible. À ce jour, tous les vêtements des villageois sont devenus des vêtements sans manches, donc sans aucun doute ces beaux ajouts leur donneront plus de personnalité et jouiront d’une identité plus prononcée.

L’image suivante provient du numéro de mars 2020 du magazine japonais Nintendo Dream (merci au japonais Nintendo):

Alors que pendant cette période, de nombreuses captures d’écran ont été publiées et que certains coups de pinceau ont été partagés sur l’aspect du titre en général, il semble que nous ayons encore beaucoup à découvrir sur Animal Crossing: New Horizons, surtout si nous considérons que le lancement du jeu aura lieu dans deux mois. Comptez-vous les jours restants pour déposer ces baies? Si oui, dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez le plus faire lorsque vous avez la cartouche entre les mains. Quelles nouvelles aimeriez-vous voir dans Animal Crossing: New Horizons.

