De nouveaux horizons en japonais, obtenez un compliment redouté

Quiconque parle japonais et a passé du temps dans le pays l’a entendu: nihongo ga ojouzu («Votre japonais est bon»). Même Animal Crossing n’est pas à l’abri de ce compliment inévitable et redouté.

C’est exactement ce qui se passe dans Animal Crossing: New Horizons si vous jouez au jeu en japonais. Voici une capture d’écran d’un joueur nord-américain:

Le texte pertinent se lit comme suit: «Ah, vous vivez en Amérique du Nord! Votre japonais est si bon que je pensais que vous viviez au Japon! » (Notez que même pour ces joueurs au Japon, ils sont complimentés avec ce qui suit: “Ah, vous vivez au Japon! C’est pourquoi votre japonais est si bon!” Dans le jeu, le compliment n’est pas seulement pour les résidents hors du Japon.)

Alors, quel est le problème? C’est une bonne chose pour Animal Crossing de dire non? Laissez-moi expliquer. Non, en fait, laissez YouTuber Dogen expliquer:

La conclusion est que le complément est finalement reversé. Une fois que vous parlez mieux (enfin, comme Dogen plaisante, au moins aussi bien qu’un élève de première année), on ne vous dira pas que votre japonais est si jouzu (bon).

Chez les non-Japonais, obtenir le compliment jouzu est devenu un peu un mème et désigné comme étant jouzu ou ojouzu. La flatterie nihongo-ga-ojouzu semble être généralement donnée pour avoir prononcé quoi que ce soit en japonais. Dites un salut de base, vous obtiendrez un jouzu. Ouvrez à peine la bouche, souriez ou acquiescez et vous pourriez toujours vous faire jouzu. Honnêtement, le compliment ne signifie pas vraiment que votre japonais est bon. Il y a des exceptions, selon la personne et l’intention, et souvent, cela ne peut être rien d’autre que de petites conversations sans signification avec aucune mauvaise volonté. Mais si quelqu’un vous dit que votre japonais est bon, prenez-le avec un grain de sel.

Au lieu de cela, dites quelque chose de beaucoup plus compliqué et impliqué (ou avez une prononciation correcte), et vous obtiendrez une question depuis combien de temps avez-vous vécu ici. Si c’est long, vous obtiendrez inévitablement, “Oh c’est pourquoi (vous parlez bien le japonais.)”

Il existe plusieurs fils de discussion sur la façon de traiter le nihongo ga ojouzu (ici, ici et ici, par exemple), car ces remarques peuvent ressembler à des réponses pavloviennes. Écoutez un étranger parler quelque chose – n’importe quoi – en japonais, dire «jouzu».

Les Japonais ont tendance à minimiser les compliments, donc pour être juste envers l’autre personne, même si être joué peut être un peu maladroit et même redouté, il est probablement préférable (et très poli) de répondre avec humilité, humour et chaleur.

N’oubliez pas que la plupart des gens n’essaient pas de faire preuve de condescendance, alors assurez-vous simplement de gérer la situation jouzu.

