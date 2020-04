De nouveaux horizons? La clé est dans Mili

La couturière Hermanas Manitas cache des motifs personnalisés.

Le phénomène Animal Crossing: New Horizons cache encore quelques secrets parmi ses charmants habitants. Bien que certains personnages puissent sembler timides et bavards à première vue, le jeu récompense un bon comportement et nous récompense si nous nous lions d’amitié avec nos voisins.

Mili cache une grande variété de motifs secretsC’est le cas de Mili, la couturière de Handy Sisters. Bien qu’il puisse sembler que vous ne vouliez jamais nous parler parce que vous avez beaucoup de travail à faire, si nous pouvons devenir votre ami, cela nous donnera accès à un bon nombre de modèles personnalisés. Pour cela, nous n’aurons qu’à lui parler chaque fois que nous visitons le magasin.

De cette façon, au fil du temps, elle nous dira de plus en plus de détails sur elle et ses sœurs. Dans environ une semaine, il commencera à coudre des patrons que nous pourrons utiliser pour personnaliser les tissus de nos meubles. Selon le site Web de NintendoLife, ils ont déverrouillé jusqu’à 10 ensembles avec 20 modèles différents chacun.

New Horizons a encore de grandes surprises cachéesCes motifs contiennent des impressions de pois, rayé, plaid, traditionnel, rétro, naturel, jouets et plus moderne. N’oubliez pas que vous pouvez également décorer votre île avec des œuvres d’art authentiques des musées simplement en utilisant une application simple. De plus, nous vous avons récemment expliqué comment obtenir cinq étoiles sur l’île d’Animal Crossing: New Horizons étape par étape, une tâche qui nécessite votre temps.

Le titre Nintendo Switch a épuisé les stocks au Japon, une situation qui a provoqué une augmentation des prix dans New Leaf, le précédent épisode. Si vous voulez savoir quelles sont les clés qui font de ce jeu un événement, nous vous le dirons dans notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons.

