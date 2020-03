De nouveaux horizons. Mise à jour 1.1.0 disponible

Aujourd’hui 19 mars 2020, et un jour après le lancement officiel d’Animal Crossing: New Horizons, Nous avons reçu la mise à jour 1.1.0 de ce jeu vidéo attendu, ce qui nous fait abandonner la version 1.0.0 pour introduire de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour tous ceux qui prennent le contrôle du jeu vidéo. Pour commencer, alors qu’avec la version précédente, nous ne pouvions pas établir la connexion nécessaire à jouer avec d’autres joueurs en ligne, après avoir téléchargé ce patch Vous verrez que cette possibilité est déjà activée à l’aérodrome de Dodo Airlines sur notre île.

Reste de l’actualité de la mise à jour 1.1.0 d’Animal Crossing: New Horizons

Ce n’est pas la seule nouveauté, car si nous jetons un œil à notre boîte aux lettres, nous verrons qu’elle est arrivée une lettre de Nintendo elle-même, vous remerciant d’avoir téléchargé cette mise à jour et comprenant un cadeau très spécial: Ni plus ni moins qu’un Nintendo Switch pour décorer notre maison! Lorsque nous approchons de la console et appuyons dessus, son écran s’allume et le son caractéristique du couplage du Joy-Con dans l’hybride se fait entendre, qui, soit dit en passant, ses commandes sont au néon, avec la possibilité de les personnaliser pour les rendre gris. Ceux avec le passage spécial pour animaux Nintendo Switch: New Horizons ils recevront précisément cette console, avec son beau quai et tout.

Comme Nintendo a récemment avancé, cette mise à jour intègre également l’événement imminent appelé la chasse aux œufs, qui aura lieu entre le 1er et le 12 avril 2020. Ceux qui pensent que changer la date de la console pourront voir cet événement à l’avance, pourront vérifier que ce n’est pas possible, car l’événement sera activé à la date indiquée après avoir reçu la mini mise à jour 1.1.0a.

Finalement, Animal Crossing: New Horizons version 1.1.0 prendra également en charge NookLink, un service qui fonctionnera en conjonction avec l’application mobile Nintendo Switch Online, qui vous permettra de numériser des modèles, de parler à des amis et de consulter des informations intéressantes sur ce titre. Jour de lancement nous pourrons commander un nouveau tapis Nook Ink dans le catalogue de miles de la Automatic Bayero, qui arrivera plus tard par la poste, tant que nous avons un abonnement Nintendo Switch Online actif.

