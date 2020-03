De nouveaux horizons pendant 2 heures parce que les pêches

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Animal Crossing: New Horizons, sorti aujourd’hui pour le Switch, est un jeu relaxant au rythme lent dans lequel vous, au fil du temps, construisez une communauté florissante mais autosuffisante d’animaux anthropomorphes. Je ne saurais pas. J’ai commencé le jeu, mais je ne l’ai pas encore joué.

Dans le simulateur de vie placide de Nintendo, vous partez pour une escapade sur une île. Là, vous vous engagez dans ce que Paul Tamayo de Kotaku appelle un «jeu de crochet». C’est une expérience de laissez-faire, conçue pour réduire vos niveaux de cortisol plutôt que de les augmenter. Une grande partie du gameplay tourne autour de tâches banales comme la pêche, le pelletage et le vichy.

Il y a quelques aspects générés au hasard dans Animal Crossing: New Horizons, dont certains sont décidés au départ sans votre contribution. Deux résultats importants, voire les deux plus importants, sont la couleur de l’aéroport de votre île et le fruit originaire de votre île.

Pour autant que les joueurs le savent, il existe quatre couleurs d’aéroport différentes dans New Horizons: bleu, vert, jaune et orange. Chaque île commence également avec un seul type de fruit indigène, dont il existe cinq possibilités (sans compter les noix de coco): pommes, cerises, pêches, poires et oranges.

Plus tôt cette semaine, j’ai parcouru l’Animal Crossing Discord et j’ai vu que, à la manière des fans de Nintendo, les gens parlaient de redémarrer leurs jeux pour obtenir les combos souhaités. Certaines personnes pourraient vouloir des pommes et un aéroport vert. Ou peut-être des cerises et une bleue. Les poires avides vraiment dérangées et un aéroport jaune.

Moi, un fan de Nintendo autoproclamé et une personne qui est plus que disposée à redémarrer un jeu encore et encore jusqu’à ce que j’obtienne ce que je veux, savais que, oui, je ferais la même chose une fois que j’aurais une copie. Maintenant que j’ai les mains sur New Horizons, c’est prouvé. J’ai redémarré méthodiquement le jeu pour obtenir le ne plus ultra des combinaisons New Horizons: les pêches et un aéroport bleu.

Pourquoi? Eh bien, le bleu correspond mieux à d’autres couleurs que ces autres options. Et les pêches sont, objectivement, le meilleur fruit. Ils sont parfaits dans les tartes, les chips, les crumbles, le porc, les smoothies ou même seuls. De plus, j’ai entendu dire qu’ils jouent un rôle majeur dans le film 2017 Call Me By Your Name. Assurément, une fois que les routes commerciales inter-Animal Crossing s’ouvriront, les pêches deviendront un produit recherché.

Lorsque vous démarrez New Horizons pour la première fois, vous vous trouvez dans un terminal d’aéroport incroyablement adorable, face à face avec Timmy et Tommy, deux agents de bureau curieux de Nook Inc. Ils vous demandent votre nom («Orwell», car Animal Crossing est, à tout le moins, une adaptation cruelle d’Animal Farm). Ils vous demandent votre anniversaire (le 9 juin, ce n’est pas mon vrai anniversaire mais c’est une blague terriblement immature). Ensuite, vous devez personnaliser votre personnage (c’est devenu une mémoire musculaire pour moi maintenant).

Après cela, ils vous demandent si vous vivez ou non dans l’hémisphère Nord ou Sud. Ensuite, vous choisissez une disposition d’îlot parmi quatre cartes générées de manière procédurale. Timmy vous pose une «question hypothétique» sur ce que vous apporteriez sur une île abandonnée, si vous ne pouviez apporter qu’une chose: un sac de couchage, une lampe, de la nourriture ou quelque chose pour tuer le temps. Cette question est inutile et, pour autant que je sache, ne sert à rien d’autre que de ralentir les joueurs qui veulent simplement parcourir cette section et redémarrer le jeu pour de meilleurs fruits et aéroports.

«Nook Inc. couvrira tous vos besoins de base», dit-il. (Suuure.)

Alors vous partez. À partir de là, vous êtes invité à regarder une petite vidéo d’introduction montrant des personnages de New Horizons en train de faire leur truc. (Conseil de pro: vous pouvez l’ignorer en appuyant deux fois sur le bouton plus.) Au fur et à mesure que votre avion à hélice survole les bosquets de l’île, vous verrez quel fruit est originaire de votre île. L’écran passe au noir. Ensuite, vous verrez de quelle couleur est votre aéroport. À partir de là, si ce n’est pas ce que vous voulez, redémarrez votre jeu. Appuyez sur le bouton d’accueil, fermez l’application et rouvrez-la. Progressez trop loin dans votre jeu et vous courez le risque de déclencher la sauvegarde automatique du jeu, de vouer votre île aux poires et à un aéroport jaune.

Je partage tous ces détails méticuleux parce que je veux que vous compreniez combien de fois je l’ai vu. Ouais, j’ai perdu le compte. Mais disons-le de cette façon: j’ai réduit ce processus de réinitialisation à quatre minutes. Au début, il m’a fallu une dizaine. C’est le type d’efficacité basée sur la répétition que les entreprises de médias numériques qui réussissent ne peuvent que rêver de taquiner de leurs employés.

Les fruits de mon travail ont porté de nombreux résultats, mais aucun que je veux. J’ai marqué [deep breath] cerises et orange, oranges et jaune, pêches et vert, pommes et bleu, pêches et vert, pêches et vert (Nintendo veut vraiment que j’aie ce combo), pommes et jaune, pêches et orange, et, eh bien, vous obtenez le point . J’ai eu des poires et un aéroport bleu une fois – un combo avec lequel je pouvais vivre – mais j’ai accidentellement nommé mon personnage Orwekk à cette époque. Oups.

Quelqu’un qui est bon en mathématiques peut me dire la probabilité d’obtenir le combo exact que vous voulez, mais en fonction du nombre de fois où j’ai redémarré cette chose, je suppose qu’il y a 0,00047 chance d’obtenir des pêches et un aéroport bleu.

Je commence à penser que c’est une entreprise infructueuse. J’ai connecté quelques heures à Animal Crossing: New Horizons, mais je ne suis qu’à sept minutes, donc je ne peux pas vous dire avec certitude si le fruit ou la couleur de l’aéroport ont une incidence sur le reste du jeu. Apparemment, vous pouvez obtenir des pêches d’autres îles plus tard.

