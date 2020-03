De nouveaux horizons pour échapper à la situation actuelle?

Après plusieurs mois d’attente, le jour est finalement venu où les joueurs de Animal Crossing: New Horizons Ils ont pu se rendre dans les différentes îles désertiques disséminées dans le monde. Cependant, la date de sortie de ce jeu n’a finalement pas été la meilleure, en raison de la crise provoquée par COVID-19 … Ou peut-être qu’elle l’a été? Hisashi Nogami, producteur de ce titre, a parlé de la situation difficile que nous traversons partout dans le monde, mais qui espère également que le jeu pourra aider les gens à échapper, même pendant quelques heures, à la situation.

Les créateurs d’Animal Crossing: New Horizons espèrent que les fans pourront utiliser le jeu pour se déconnecter brièvement de la situation actuelle.

Nous avions prévu la sortie depuis un certain temps, donc c’est dommage qu’elle ait finalement eu lieu en même temps que ce qui se passe dans le monde. La situation que traverse la planète est très décourageante et triste. Dans cet esprit, nous espérons que les fans d’Animal Crossing pourront l’utiliser comme une évasion, afin qu’ils puissent s’amuser pendant cette période difficile.

En outre, Aya Kyogoku, directrice du jeu, Il a également fait remarquer que, puisque c’est le type de jeu que vous souhaitez apprécier avec d’autres personnes, dont vous voulez parler et avec lequel vous souhaitez partager des expériences avec vos amis et votre famille, il est très important qu’il ait été lancé dans un simultanée à travers la planète, car c’est une très bonne approche pour la franchise. Rappelons que New Horizons est le premier titre de la saga à sortir dans le monde en même temps, puisque même le précédent, New Leaf, est sorti quelques mois plus tôt au pays du soleil levant.

