De nouveaux horizons. Trucs et astuces de guide définitifs

Sur le point d’embarquer pour votre île déserte? Eh bien, que diriez-vous d’avoir les choses plus faciles? Ou un peu d’aide? Dans celle-ci guide spécialement dédié à Animal Crossing: New Horizons Nous vous expliquerons quelques astuces, conseils et plus pour rendre ce voyage paradisiaque plus agréable et supportable. Faites attention! Certaines idées peuvent contenir quelque chose que vous considérez comme des spoilers. À l’avance, nous vous avertissons que nous sommes très prudents avec ces problèmes, afin que vous puissiez respirer plus facilement: notre intention est que vous obteniez beaucoup de baies et ne regrettiez pas certaines décisions! Que tu sais que Tom Nook nous a fortement demandé de ne pas publier ce guide… Et on s’en fout même!

Dit à l’avance, beaucoup de ces choses sont à découvrir par vous-même, car cela fait partie de l’expérience … mais un peu d’aide ne fait jamais de mal! Au fait, avez-vous déjà lu notre critique d’Animal Crossing: New Horizons? Nous le recommandons!

Structure du passage des animaux: guide Nouveaux Horizons

Compte tenu de la longueur de ce guide, nous avons divisé le guide Animal Crossing: New Horizons en plusieurs pages où vous trouverez des trucs et astuces de toutes sortes qui vous faciliteront la vie. Vous manquez quelque chose? Demandez-nous dans les commentaires d’article! Vous pouvez même proposer vos trucs ou astuces sur place. Nous vous accueillerons à bras ouverts!

PAGE 1 – Guide de traversée d’animaux: nouveaux horizons (actuel)

Conseils pour chaque insulano Conseils pour l’inventaire Conseils pour l’infrastructure

PAGE 2 – Guide de traversée d’animaux: de nouveaux horizons <- cliquez sur

Conseils de construction Conseils de conception de motifs Conseils de décoration intérieure et extérieure

PAGE 3 – Guide de traversée d’animaux: de nouveaux horizons <- cliquez sur

Conseils photo Conseils de quartier Conseils de magasin et gagner des baies supplémentaires

PAGE 4 – Guide de traversée d’animaux: de nouveaux horizons <- cliquez sur

Conseils de jardinage Conseils de pêcheur / chasseur d’insectes Conseils de bricolage Conseils de musée

PAGE 5 – Guide de traversée d’animaux: de nouveaux horizons <- cliquez

Astuces diverses Astuces avancées Astuces mixtes sur ce que vous ne devez PAS faire

PAGE 6 – Guide de traversée d’animaux: de nouveaux horizons <- cliquez

Astuces générales Astuces pour déborder des baies ou des objets

Conseils précédents pour tous les insulano

Sélectionnez correctement votre hémisphère. Pour la première fois de la série, dans Animal Crossing: New Horizons, nous avons le choix entre les hémisphères sud ou nord, en modifiant l’ordre des saisons. Si vous en doutez d’abord, c’est tout simplement cela. Voulez-vous que les saisons de l’année correspondent à la vie réelle? Eh bien, choisissez la bonne! Si vous voulez quelque chose de différent, vous pouvez choisir “l’opposé”.

Il existe plusieurs formes d’îles au choix: Jetez un coup d’œil à celui que vous aimez le plus, et vous y arriverez sûrement. Mais réfléchissez à l’avance: combien de joueurs allez-vous apprécier sur cette île? Alors, localisez leurs maisons dans votre esprit, puis pensez au point suivant.

Insulan ou Insulan? Eh bien, ne vous en faites pas, car vous pouvez le changer en cours de partie. Bien sûr, votre nom et votre date de naissance ne peuvent PAS être modifiés une fois que vous les avez définis.

Je veux que mon personnage soit divin d’entre les morts! Ne vous en faites pas trop au début. À tout moment, et sans avoir recours à des coiffeurs, vous pouvez changer d’apparence devant un miroir. Au début, vous n’aurez pas accès à de nombreuses couleurs de cheveux ou coiffures, mais cela ne prendra pas longtemps pour débloquer cette possibilité, vous pouvez donc modifier votre personnage comme vous le souhaitez quand vous le souhaitez. Autrement dit, non seulement les coiffures, mais tout son visage! Au fait, sur le Nookophone Vous avez une section appelée passeport où vous pouvez mettre à jour votre photo de profil quand vous le souhaitez.

Le joueur qui commence le jeu pour la première fois devient un porte-parole du quartier. C’est-à-dire que ce devrait être quelqu’un qui va vraiment consacrer des heures au jeu, car beaucoup de choses en dépendent, et c’est une charge qui NE PEUT PAS être transférée. Par exemple, pour commencer à construire un pont, lui seul le peut. La vérité est que lorsque de nombreuses infrastructures sont déjà créées, cela ne dépend pas tellement de ce chiffre, et cela ne veut pas dire que ce sera le porte-parole qui supportera les frais de tout!

Ne localisez votre maison nulle part, Trouvez un bon endroit et faites-le avec votre tête! Pensez que plus tard, vous voudrez avoir du confort autour de vous. Par exemple, que diriez-vous d’avoir des magasins juste à côté de votre maison? Pour commencer, sachez qu’il existe deux emplacements fixes: le bureau de gestion du quartier, où nous trouverons Tom Nook, et l’aérodrome de Dodo Airlines. Si vous voulez le faire comme nous, nous avons tout bien ordonné, nous vous conseillons d’installer votre maison à gauche du bureau de gestion, mais en tenant compte si vous voulez localiser d’autres magasins et magasins entre votre maison et le bureau, donc que vous devez lui laisser un espace. Juste à droite du bureau, nous avons installé le musée, et la vérité est que cette distribution est très pratique. Quand il s’agit de faire des affaires et d’autres tâches, vous aurez tout à distance de marche! Et croyez-nous, c’est apprécié.

Le bureau de gestion du quartier d’Animal Crossing: New Horizons est comme l’hôtel de ville pour les autres jeux. Soit dit en passant, le nom de l’île ne peut avoir que 10 caractères et ne peut PAS être modifié

“Je n’aime pas l’emplacement de ma maison …” Ne t’inquiète pas! À l’avenir, vous pouvez le déplacer où vous le souhaitez, et il en va de même pour les magasins ou autres maisons. La mauvaise nouvelle? Le bon gars de Nook fera des affaires avec ce transfert, car c’est quelque chose d ‘”optionnel”, dit-il. En d’autres termes, vous avez également la possibilité de vous sauver et d’être ennuyé. 50 000 baies qui vous coûteront la blague.

Attendez … juste au cas où … comment effacez-vous les données? Comme nous l’avons dit, le joueur qui commence la partie pour la première fois devient le joueur principal, le porte-parole du quartier. Le joueur principal ne peut PAS effacer les données des autres résidents d’Animal Crossing: New Horizons (qui sont les autres joueurs sur la même console), mais chaque joueur devra commencer par son utilisateur pour pouvoir accéder à cette option, qui se trouve juste après le démarrage du jeu, en appuyant sur le bouton “moins”, pour accéder à un menu dans lequel Tom Nook vous informera de l’ensemble du processus.

Si un résident “normal” (joueur non principal) supprime ses données, l’île restera la même, avec les mêmes voisins, immeubles, lotissements, etc., la seule chose qui va arriver c’est que sa maison, ses biens disparaissent et que les habitants ne parlent plus de lui. Que faire si vous souhaitez supprimer les données de départ du joueur principal / porte-parole du quartier? Gardez à l’esprit que si vous supprimez les données du joueur principal, tout le contenu sera supprimé, c’est-à-dire toute l’île, y compris la progression des autres utilisateurs. Pour ce faire: allez dans le menu de configuration de votre Nintendo Switch, sélectionnez Gestion des données, et descendez jusqu’à l’option “Effacer les données de sauvegarde”. Une fois sur place, sélectionnez le programme Animal Crossing: New Horizons et confirmez que vous souhaitez tout supprimer. Nous insistons, de cette façon, Votre jeu et toute progression de n’importe quel utilisateur sont absolument éliminés.

Pourquoi voudriez-vous faire ça? Eh bien, au début, si vous n’avez pas fait beaucoup de progrès, vous voudrez peut-être tout redémarrer pour prendre d’autres décisions, ou pour voir si vous avez un autre fruit local ou des voisins.

Et que se passe-t-il si ma console se casse ou que je la perds? Est-il enregistré dans le cloud? Puis-je transférer le jeu sur une autre console? À la dernière question, la réponse est NON, pour diverses raisons (dans cet article, nous en expliquons certaines). D’un autre côté, il s’avère que Nintendo a un service spécial prévu pour tous ceux qui ont un abonnement Nintendo Switch Online actif. Comme vous l’avez vu, le système de sauvegarde est très particulier, donc ils ont du mal à le lancer en premier. On ne sait pas exactement comment cela fonctionnera, mais en théorie nous ne pouvons récupérer nos avancées dans Animal Crossing: New Horizons qu’une seule fois, s’il est démontré que vous avez perdu la console ou qu’elle a été endommagée, et que cette tâche devra être effectuée par le service technique de l’entreprise. Dans tous les cas, le fonctionnement de ce service reste inconnu. Nous vous informerons quand il y aura plus de détails!

Pour jouer en ligne avec d’autres joueurs, vous avez besoin de Nintendo Switch Online! Si votre intention est de voyager sur les îles d’autres joueurs ou d’ouvrir la vôtre aux visiteurs, vous devrez avoir un abonnement payant pour Nintendo Switch Online actif. Ici vous avez plus d’informations sur ce service, ses avantages et ses prix. Voulez-vous le louer? Vous pouvez le faire depuis votre console ou depuis le site Web de Nintendo.

Conseils d’inventaire

La salle de stockage de votre maison n’est pas infinie, mais elle est très grande. Bien sûr, au début, ce sera assez petit, mais à mesure que vous agrandissez votre maison, vous économiserez plus de choses. Il y a des objets que vous devrez constamment sortir, afin de ne pas finir avec le message qu’il n’y a plus de place dans la salle de stockage.

Attention à l’espace d’inventaire! Imaginez que vous attrapiez un poisson précieux, mais vous n’avez pas d’espace dans votre inventaire. Dans ce cas, vous devrez lancer quelque chose. Le problème, c’est quand il n’y a pas d’espace pour lancer des objets autour de vous, et cela vous oblige à lancer un autre poisson, par exemple. Regardez où vous allez pêcher, car s’il n’y a ni fleurs ni mauvaises herbes, vous pouvez jeter n’importe quoi sans problème.

Mettez la main sur l’organisateur de poche dès que possible! Puisque votre inventaire est limité, pourquoi ne pas l’élargir? Grâce au catalogue de kilométrage, vous pouvez télécharger des aides utiles qui vous feront transporter plus de choses avec vous. Même savoir comment organiser coûte des miles!

Conseils d’infrastructure

Voyons où vous placez vos voisins! Planter les maisons de vos voisins n’importe où rendra votre ville plus curieuse à voir … mais, d’autre part, vous pourriez limiter l’espace dont vous disposez pour créer des jardins, un terrain de football ou un barbecue … ou ce que tu veux! Une solution consiste à installer les maisons en quartier, toutes symétriques. Comment le faire sans se tromper? Eh bien, mesurer la distance avec des trous dans le sol! Regardez ces images:

Si vous voulez un quartier soigné, mesurez la distance avec des trous. Les maisons ont quatre trous de large, et il n’est pas faux de placer les supérieures, les inférieures à quatre trous

Allez mesurer et réserver des lots … Une bonne distance de séparation entre les maisons que vous mettez sur les côtés est de deux trous

Si vous avez des doutes, vous pouvez faire un aperçu pour voir le résultat final

Voyons où je place ce métier … Pour que tout soit bien ordonné, vous pouvez placer vos voisins d’un côté de l’île et tous les magasins d’un autre. Mais, quand il s’agit de “planter” le bâtiment, si vous ne voulez pas qu’il soit placé n’importe où, utilisez l’astuce de la section précédente, car elle est valable pour les maisons et tout bâtiment. Ce que vous devez être clair, c’est que le bâtiment de gestion de quartier (ce qu’il fait dans Animal Crossing: New Horizons de “mairie”) ne peut pas être déplacé, donc ce n’est pas une mauvaise idée de placer les magasins à gauche et à droite (mais mieux pas derrière lui, car vous pourriez les couvrir).

Le bâtiment de gestion de quartier est en rénovation!

Et les ponts et les rampes? Où dois-je les mettre? Quel est meilleur? Le premier pont que vous installerez sera super rustique. La bonne nouvelle est que vous pouvez le changer plus tard, bien qu’il ne soit pas bon marché. À un moment donné, vous pouvez choisir entre différents types de ponts (utilisés pour traverser les rivières) ou de rampes (pour monter et descendre les altitudes du terrain). La différence entre un modèle ou un autre de pont ou de rampe réside dans le prix et l’apparence visuelle, outre qu’ils donneront plus de «prestige» à l’île s’ils sont plus chers. Mais la chose vraiment importante est de choisir un bon emplacement, car si vous ne le faites pas, vous devrez peut-être en créer d’autres. La première chose à laquelle vous devez penser est les points clés où vous utilisez toujours le poteau (pour aller de l’autre côté d’une rivière) ou l’échelle (pour monter ou descendre d’un niveau par rapport à la hauteur). Construisez de manière à ce que de plus en plus de points de l’île soient connectés, jusqu’à ce que vous n’ayez pas besoin du poteau et de l’échelle. Pour arriver au point le plus élevé de l’île, vous devrez mettre une dernière rampe; ne vous précipitez pas, car vous voudrez peut-être modifier ce terrain, et la rampe pourrait être un problème pour vous: le pont en rondins, le premier que vous pourrez placer et le plus basique. La chose pratique est que vous le placez près de votre maison, car c’est vous qui l’utiliserez le plus. Les ponts relient les espaces de terrain; Localisez-les avec la tête!

Hé, vous n’avez pas à payer tout cela vous-même! La bonne chose à propos des ponts ou des rampes est que vous ne devez pas les payer sur place, mais si vous voulez que leur construction se termine, vous devrez payer en totalité avec la gyroïde installée sur votre site. En tant que gestionnaire de quartier, vous pouvez tout payer, car vous avez planté le projet, mais la vérité est que chaque joueur de votre île peut faire sa part en s’approchant de la gyroïde et en apportant sa contribution.

Vous pouvez également tout payer en même temps …

-> PAGE 2 <-

ou

-> RETOUR À L’INDEX DU GUIDE ANIMAL: TRAVERSER DE NOUVEAUX HORIZONS <-

