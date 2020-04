De nouveaux indices semblent confirmer qui sera le nouveau personnage d’Apex Legends

La saison actuelle d’Apex Legends, Assimilation, est déjà en préparation depuis quelques mois, ce qui fait penser aux fans qu’elle sera bientôt remplacée par la saison 5, dont rien n’est encore connu. Comme lors des occasions précédentes, il est prévu que beaucoup de contenu sera inclus, qui commence déjà à apparaître dans le jeu sous la forme d’indices, à part quelques fuites, qui révèlent ce que sera la nouvelle légende.

Le célèbre mineur de données Shrugtal a publié de nombreux indices qui révèlent que la saison prochaine pourrait avoir beaucoup à voir avec Titanfall. Nous le savons car il a révélé que dans les données de mise à jour, il y a des lignes qui parlent d’une carte qui peut être activée dans le Dôme, situé sur la carte de la fin du monde, après quoi des lignes apparaissent qui se réfèrent à l’installation dans laquelle Wraith a été détenue captive dans sa jeunesse, les Singh Labs, comme on le voit dans sa vidéo d’histoire, Voidwalker.

Euh … Saison 5 Teaser sur la carte ?? pic.twitter.com/MOlHzn90uM – Shrugtal (@shrugtal) 7 avril 2020

Apparemment, Loba sera le nouveau personnage de la saison 5

Un autre détail intéressant à propos de tout cela est que la carte a l’emblème d’ARES, la division d’IMC, une organisation de Titanfall, qui suggère que les membres de ce groupe essaieront de récupérer des informations de cet endroit.

En plus de ce qui précède, l’utilisateur a trouvé dans les fichiers du jeu un modèle de Loba, le personnage qui devrait être le prochain à être ajouté au jeu. Bien qu’il n’y ait aucune information confirmée jusqu’à présent, tout semble indiquer que ce sera la nouvelle légende, car l’utilisateur a également partagé des conceptions inspirées par un loup et des roses, qui pourraient bien être des récompenses pour la personnalisation des armes.

Loup pic.twitter.com/FqtdvxPtNe – Shrugtal (@shrugtal) 7 avril 2020

J’ai donc compris à quoi servent les trois textures Loba inconnues de ma théorie des teasers – elles devraient être pour des récompenses de skin d’arme comme le charme Deathbox de Forge. Appelé “Royal Wolf”, “White Rose” et “Baroque”. Quelle arme, inconnue. pic.twitter.com/StxI5Syqvp – Shrugtal (@shrugtal) 13 avril 2020

Comme si cela ne suffisait pas, nous vous rappelons que dans la bande-annonce de présentation de Revenant, vous voyez une petite fille qui est devenue orpheline après que ce personnage artificiel a attaqué son père et sa mère, et la dernière scène fait penser aux fans que cette fille C’est Loba et elle participera aux jeux Apex pour venger ses parents.

Que pensez-vous de ces morceaux? Vous avez aimé le design possible de Loba? Pensez-vous que c’est le prochain personnage d’Apex Legends? Dites-le nous dans les commentaires.

Début avril, nous vous avons dit que la carte originale du titre était revenue définitivement et en même temps que la vidéo sur l’histoire de Bloodhound a été révélée, ainsi qu’un événement inspiré de celle-ci.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

