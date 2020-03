De nouveaux jeux Batman et Harry Potter devaient être annoncés à l’E3 2020

La annulation de l’E3 2020, en raison de l’expansion rapide de coronavirus dans le monde entier, il a généré l’émergence d’autres nouvelles importantes dans les dernières heures. Alors que certaines entreprises ne seront pas aussi affectées par la décision de l’ESA (Entertainment Software Association), d’autres comme Jeux Warner Bros. ils traversent une situation difficile faute de plan B.

Warner allait tenir sa première conférence à l’E3. Son plan a été ruiné

Selon Jason Schreier, journaliste de Kotaku et l’un des plus reconnus de l’industrie, Warner Bros. Games envisage de tenir sa première conférence car il est présent à l’événement de Los Angeles. De toute évidence, l’entreprise ne pourra plus atteindre cet objectif, du moins pas lors d’un événement physique. Pour l’instant, quelle sera leur stratégie pour faire face à la catastrophe provoquée par l’épidémie est inconnue.

Dans le cas de l’E3, les entreprises n’organisent des conférences que lorsqu’elles ont des annonces importantes, et avec Warner, cela n’a pas fait exception. Schreier dit que l’éditeur J’avais l’intention de présenter trois titres très attendus. Le premier d’entre eux est le nouveau jeu batman, dont ils ont partagé quelques pistes depuis l’année précédente. Selon divers rapports, leur histoire serait liée à la Cour des Chouettes, l’une des plus anciennes organisations criminelles de Gotham City.

Un autre impliqué serait le nouveau jeu dans la franchise Harry Potter, dont nous ne connaissons pas depuis longtemps les informations. Une vidéo a fuité fin 2018 qui nous a montré certaines de ses mécaniques jouables, de la vie étudiante à Poudlard aux affrontements avec des créatures magiques. Apparemment, ce sera un RPG situé au cours du 19ème siècle du monde magique, et nous pouvons devenir l’un des 8 types de magiciens.

Pour finir, le troisième jeu vidéo serait le mystérieux projet Rocksteady, responsable de la célèbre saga Batman Arkham. On en sait peu à ce sujet, bien que des rumeurs pointent vers un titre mettant en vedette le “Man of Steel”, Superman. Qu’adviendra-t-il des publicités? Warner suivra sûrement les traces de Microsoft et organisera un événement numérique; ils n’ont pas d’alternative.

