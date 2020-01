De nouveaux kits de modèles vous permettent de construire votre propre putain de Pokémon

Quoi de plus amusant: ramasser un Pikachu pré-assemblé dans l’allée Pokémon de Target, ou construire votre propre Pikachu à partir d’un tas de morceaux de plastique colorés? Nous le saurons ce printemps lorsque Bluefin apportera les kits de modèles PokePla de Bandai Spirits Hobby en Amérique du Nord.

La construction de modèles bascule, surtout lorsque ces modèles deviennent des figurines articulées lorsqu’ils sont terminés. Comme les kits de modèles Star Wars et Transformers que j’ai présentés précédemment, les kits de modèles Pokémon de Bandai sont des constructions simples, avec des pièces en plastique pré-peintes qui s’emboîtent sans colle. Les seuls outils nécessaires sont une paire de snippers pour couper les pièces en plastique de leurs supports, et peut-être un fichier pour poncer les morceaux rugueux. Le résultat final est une figurine de trois à cinq pouces, mais c’est une figurine que vous avez vous-même construite, ce qui est mieux.

La ligne sera lancée plus tard ce printemps avec les suspects habituels, Evoli et Pikachu, ainsi que Mewtwo, pour les fans qui préfèrent leurs monstres de poche un peu plus sinistres. Le Pikachu coûte huit dollars, tandis que les deux autres valent dix dollars chacun. Bluefin et Bandai prévoient de sortir plus de personnages de la série plus tard dans l’année.

