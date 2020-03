De nouveaux monstres Monster Hunter World arrivent en avril

Capcom a récemment annoncé qu’une paire de nouveaux monstres Monster Hunter World arrivera sur consoles en mars, avec une sortie PC prévue peu de temps après en avril.

L’annonce a été faite sur la page Twitter officielle de Monster Hunter. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La date est fixée! Raging Brachydios et Furious Rajang défieront les plus courageux chasseurs le 23 mars sur PS4 et Xbox One! À venir sur PC en avril. pic.twitter.com/COUIROiLKf

– Monster Hunter (@monsterhunter) 1 mars 2020

Il convient de noter que ce sera la dernière fois qu’une date de sortie du DLC Monster Hunter World sera décalée pour les joueurs PC. Comme Capcom l’a déclaré en janvier, la feuille de route du contenu pour Monster Hunter World à l’avenir verra les joueurs sur console et PC recevoir simultanément les futures mises à jour. Vous pouvez consulter cette annonce ci-dessous, où Capcom a également mentionné que May verrait le «retour d’un monstre préféré des fans».

Hunters, voici la dernière feuille de route de mise à jour du titre de Monster Hunter World: #Iceborne pour 2020.

Le contenu sera synchronisé sur PS4, Xbox One et PC à partir d’avril. pic.twitter.com/yYhk013yaP

– Monster Hunter (@monsterhunter) 19 janvier 2020

Les ajouts des deux nouveaux monstres pour mars et avril – le dino infernal Raging Brachydios et le géant volatile des singes Furious Rajang – arriveront dans le cadre de la troisième extension que Capcom a publiée pour Iceborne, et, comme la paire qui l’a précédé, c’est complètement libre.

Si vous êtes tombé du train de chasseurs Monster Hunter il y a peu de temps, mais que vous êtes excité par les nouvelles mises à jour Iceborne, vous pouvez vous mettre au courant en lisant notre plus récente série de notes de mise à jour Monster Hunter World. Les fans de la série voudront également découvrir les deux nouvelles affiches de film Monster Hunter qui ont été récemment dévoilées. Vous serez heureux de savoir que les épées sont absolument énormes.

Les joueurs sur console peuvent s’attendre à ce que la nouvelle paire de monstres frappe Iceborne le 23 mars, tandis que les joueurs sur PC peuvent les attendre quelques semaines après. Pendant ce temps, le film Monster Hunter devrait être lancé le 4 septembre 2020. Il est réalisé par Paul W.S. Anderson.