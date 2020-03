De nouveaux personnages FE3H arrivent chez Fire Emblem Heroes

Nous continuons avec Fire Emblem: Three Houses après le lancement de Dans la bouche du loup, cette fois détournant notre regard sur le sujet récemment controversé Héros de Fire Emblem. Parce que? Eh bien, parce qu’il Mercredi prochain, le 9 mars, vous recevrez une nouvelle bannière: Harmony au milieu du chaos, ou 団 欒 と 混沌 の 学 級, en l’absence d’une traduction officielle en espagnol, qui introduira quatre nouveaux personnages qui ont fait leurs débuts dans le titre le plus récent de la série Intelligent System et Nintendo.

Les gagnants sont quatre étudiants de l’Académie des officiers. De la maison des Aigles noirs, nous avons Bernadetta et Ferdinand, le premier étant un cavalier armé d’un arc et de flèches qui aura sa propre attaque spéciale qui jouera avec divers avantages et inconvénients, et le deuxième autre cavalier, cette fois armé d’une lance, qui aura une compétence qui lui permettra d’augmenter sa défense et sa vitesse en 6 points lors d’un tour au début du combat s’il est sans unité adjacente. Ensuite, nous devons Annette représentant la maison des Lions bleus, armé d’une hache qui semble être une relique, ce qui lui donne sa propre attaque spéciale, ainsi qu’une nouvelle capacité qui lui permet de conférer une augmentation de cinq points d’attaque et de défense au membre le plus doué dans ces domaines de la équipe. Enfin, il est incorporé de la maison du Golden Deer Lysithea, armé d’un grimoire accordé par l’attaque spéciale Hadès Ω et sa propre capacité, ce qui lui permet de réduire de trois points la vitesse et la résistance des ennemis qu’il affronte.

Que pensez-vous des dépendances qui seront intégrées dans Fire Emblem Heroes? Ils ne viendront pas seuls, eh bien ils arriveront avec un nouveau chapitre de l’histoire: Twisted Reality. Enfin, nous vous laissons avec la bande annonce qui annonce ces nouveautés, à la fois dans ses versions japonaise et occidentale, c’est-à-dire la version anglaise. À plus!

Voir aussi

Source

Connexes