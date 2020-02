De nouveaux pilotes arrivent au Mario Kart Tour dans le cadre du Vancouver Tour | My Nintendo News

La prochaine tournée de Mario Kart Tour pour iOS et Android a été annoncée et son apparence devrait être une balade amusante à travers Vancouver. Nintendo a annoncé hier qu’il y aurait deux nouveaux pilotes pour vous mettre la main dessus et ils semblent être Rosalina et Wario basés sur les silhouettes sournoises avec lesquelles Nintendo nous a taquinés. Nous vous informerons si les résultats sont corrects.

Voici les silhouettes des nouveaux pilotes rejoignant #MarioKartTour pour le Vancouver Tour! Celui de droite semble prêt pour un voyage de camping. Ils sont certainement ravis de découvrir la nature majestueuse de Vancouver! pic.twitter.com/v9Digiji1R

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 7 février 2020

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation