De nouveaux points de contrôle font que la collection Mega Man Zero Legacy en vaut la peine

Capture d’écran: Capcom (Mega Man Zero / ZX Legacy Collection)

Les excellents jeux Mega Man Zero et ZX ont toujours été piégés dans l’ombre de leurs prédécesseurs Mega Man et Mega Man X les plus populaires, mais grâce à la dernière collection de Capcom, les plates-formes run-and-gun à défilement latéral uniques obtiennent enfin leur compte.

Disponible demain sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, la Mega Man Zero / ZX Legacy Collection combine Mega Man Zero 1 à 4 de la Game Boy Advance avec Mega Man ZX et ZX Advent de la Nintendo DS. Ils ont été les premiers jeux Mega Man créés par les anciens développeurs de Capcom chez Init Creates, remixant prudemment la formule classique avec de nouveaux éléments RPG et Metroidvania-lite pour élargir le monde mécanique de la série des androïdes, des réploïdes et des francs-tireurs au-delà du poli. action d’arcade des jeux précédents. Bien que Mega Man Zero reste la moindre des deux séries dérivées Mega Man, c’est toujours un excellent pont entre l’ancien et le nouveau qui cloue une grande partie de la plate-forme 2D rapide et étroitement contrôlée qui a fait les premiers classiques des jeux Mega Man X.

Les jeux Mega Man Zero sont magnifiquement préservés et visuellement améliorés dans la nouvelle collection Legacy. Vous pouvez jouer avec le rapport d’aspect d’origine ou avec les jeux étirés pour s’adapter aux écrans modernes. Il existe également des filtres de lissage et de CRT, mais à mon avis, les jeux semblent meilleurs sans eux. Créés à l’origine comme des expériences de la taille d’une bouchée pour la Game Boy Advance, ils se sont tenus aux racines classiques de la série animées en pixels tandis que Mega Man X était en train de faire des trucs 3D hybrides étranges sur PS1 et 2.

Ce que les jeux manquaient d’échelle, ils l’ont inventé avec une histoire qui s’est déroulée le long d’un nouveau système basé sur une mission non linéaire et avec des voies de mise à niveau vous permettant d’augmenter la puissance du buster et de l’épée de Zero simplement en les utilisant. Sur Switch, les mondes sont tout aussi lumineux et colorés, et grâce à un nouveau système de point de contrôle, il est plus facile de passer plus de temps à collecter des power-ups et à faire exploser des trucs.

Pour tous ceux qui connaissent les jeux Zero et ZX originaux, le plus gros tirage de la Legacy Collection est un mode d’aide à la sauvegarde qui disperse les points de contrôle à travers les niveaux et avant les combats de boss. Zero est un canon en verre, et ses attaques de mêlée font que se lever face aux ennemis est une affaire de routine. Le fait de pouvoir redémarrer à partir de sites voisins fait que ce qui était souvent une affaire laborieuse sur la Game Boy Advance se sent beaucoup plus en phase avec les jeux d’action nerveux d’aujourd’hui. Les morts rapides et les redémarrages rapides se sentent beaucoup mieux que d’avoir à recommencer car un saut mal chronométré a envoyé Zero dévaler une fosse.

Les aides peuvent être activées et désactivées à tout moment à partir d’un menu pour tous ceux qui souhaitent vivre l’expérience Zero. Il existe également une nouvelle difficulté en mode histoire qui réduit les dégâts infligés par les ennemis et rend Zero plus puissant. Alors que d’autres collections offrent des états de sauvegarde, ces deux options sont plus que suffisantes pour vous aider à traverser les moments les plus difficiles de la série sans être tenté de vous frayer un chemin à travers un combat de boss.

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection fonctionne assez bien, même si on a parfois l’impression de perdre quelques images lorsque de nombreux ennemis étaient à l’écran ou à la suite d’une animation d’explosion particulièrement intense. Il y a aussi un certain décalage, bien qu’il ne m’ait à peine enregistré que lorsque le jeu a laissé tomber une pression sur un bouton, ce qui a conduit Zero à caler légèrement avant de sauter ou de se précipiter à nouveau. C’était plus visible lorsque j’ai joué le Mega Man Zero original sur mon Game Boy SP côte à côte avec la nouvelle collection, mais cela n’a pas radicalement changé mon expérience de rejouer les jeux.

Un autre inconvénient mineur est la façon dont la collection gère le deuxième écran dans les jeux ZX, qui était principalement utilisé comme carte ou pour échanger des power-ups de niveau intermédiaire dans les jeux DS originaux. La collection recrée simplement l’écran tactile de la DS dans une petite fenêtre à droite de l’écran que vous pouvez parcourir avec la manette de commande de droite. Cela aurait été plus agréable si Capcom avait trouvé un moyen de supprimer le deuxième écran, qui est pour la plupart superficiel, tout à fait.

Il y a aussi un nouveau mode speedrun où vous pouvez jouer des versions contre la montre des niveaux de tous les jeux contre un autre joueur dans une coopérative locale ou des fantômes IA. Les temps sont suivis dans un classement mondial, mais ce n’est pas le genre de chose qui semble le mieux adapté aux niveaux plus courts et plus ouverts de Zero et pas aussi créatif que le mode de précipitation des boss de la X Legacy Collection.

Une dernière petite chose que la collection Mega Man Zero / ZX Legacy a pour elle, c’est que contrairement aux collections Mega Man et X Legacy, qui sont toutes deux divisées en deux volumes, tout est livré dans un seul emballage. Pour 30 $, vous obtenez tous les jeux GBA et DS sur une seule cartouche. Et même compte tenu de certaines contraintes de performances, il est agréable de les avoir enfin tous au même endroit avec des commodités modernes.

.