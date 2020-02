De nouveaux procès disent que la FIFA d’EA est fondamentalement un jeu

Lorenzo Insigne de Napoli (L) et Kostas Manolas (R) Photo: Gabriele Maltinti (.)

Le conflit de longue date d’EA avec les gouvernements européens à propos de ses mécanismes de boîte à butin devrait se poursuivre, avec deux poursuites distinctes déposées en France accusant la série phare de la FIFA de la société de contenir un mode de jeu qui est essentiellement un jeu non réglementé.

Comme le rapporte L’Équipe (via GFFN), deux avocats parisiens déposent au nom des joueurs qui prétendent que la seule façon de «gagner» dans le mode Ultimate Team du jeu est de dépenser de l’argent réel sur des packs de joueurs générés de manière aléatoire.

L’un des avocats, Victor Zagury, cite à titre d’exemple l’interdiction par la Belgique des jeux de hasard (traduction fournie par GFFN).

Dans ce jeu, tout le monde veut avoir une équipe de rêve pour aller le plus loin possible. Mon client a dépensé 600 € en cinq mois sans jamais avoir de gros joueur. Les développeurs de ce mode de jeu ont créé un système illusoire et particulièrement addictif. Plus vous payez, plus vous avez la possibilité d’obtenir de gros joueurs. Nous pensons qu’un jeu de hasard a été intégré à ce jeu vidéo car acheter des packs n’est rien d’autre qu’un pari. C’est la logique d’un casino qui est entré chez eux. Aujourd’hui, un adolescent de 11 ou 12 ans peut, sans aucune restriction, jouer à FUT et engager de l’argent car il n’y a pas de système de contrôle parental dans ce mode. La Belgique et les Pays-Bas ont déjà abordé cette question.

Ce client, un homme du nom de Mamadou, a également discuté avec L’Équipe, déclarant au journal sportif respecté qu’il avait dépensé 600 € depuis la sortie du jeu sur les packs Ultimate Team, le meilleur joueur qu’il a reçu étant Kostas Manolas de Napoli. “Je ne le connaissais même pas! Mettre autant d’argent juste pour obtenir Manolas… Les gens que je connais ont mis 2 000 ou 3 000 €, c’est fou… Le montant que j’ai dépensé m’a fait prendre du retard sur mes loyers. »

