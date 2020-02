De nouveaux sorciers rejoindront le casting de la deuxième saison de The Witcher sur Netflix

L’un des sorciers est un personnage important de The Witcher 3.

Paul Bullion

Bien qu’elle ne fasse que commencer son tournage, la saison 2 de The Witcher show pour Netflix Cela donne déjà beaucoup à dire, car selon redanianintelligence.com, deux sorciers supplémentaires rejoindront la distribution du programme et, par conséquent, le récit. Ce sera Lambert et Con, dont le premier a eu un rôle notoire dans The Witcher 3.

Lambert sera joué par Paul BullionLambert sera joué par Paul Bullion, que certains peuvent reconnaître comme Billy Kitchen de Peaky Blinders; tandis que Yasen Atour donnera vie à Con, un sorcier familier aux lecteurs de la saga littéraire. Atour est Jacob dans la version la plus récente du film Ben-Hur.

Yasen Atour.

Le portail spécialisé dans les nouveautés de la série télévisée assure également que les deux personnages seront présents pendant au moins 3 chapitres de la deuxième saison, et en déduit que ce sera la période pour inverser le récit de Kaer Morhen, la force de l’École du Loup auquel il appartient Geralt de Rivia.

Inutile de dire que ces informations ne servent pas à résoudre le mystère le plus intéressant entourant la production: l’identité de qui interprète Vesemir, une sorcière encore plus emblématique et mentor du protagoniste, que de nombreux fans veulent voir avec l’apparence et la voix de Mark Hamill

La série Witcher a débuté à la fin de l’année dernière avec un excellent accueil parmi les fans et le public en général. Le tournage de la deuxième saison, avec plusieurs nouveaux personnages, est en cours, mais ses débuts ne sont pas attendus avant l’été 2021.

En savoir plus sur: The Witcher et la série TV et les jeux vidéo.

.