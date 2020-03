De nouvelles offres arrivent sur le PlayStation Store!

Par Rodolfo León

19/03/2020 14h29

Hier, nous avons non seulement eu plus d’informations sur Playstation 5, mais a également commencé la Promotion Mega March dans la PlayStation Store. Heureusement, ces offres sont déjà disponibles dans notre région, et il existe des centaines de jeux Playstation 4 à un très bon prix.

Le remake de MediEvil a été rétrogradé à 19,49 $, l’excellent Taché de sang: Rituel de la nuit c’est dans 25,99 dollarset DOOM Vous pouvez le trouver pour seulement 9,99 $, juste maintenant que sa suite est sur le point de sortir. Il y a environ 500 jeux à prix réduit, voici donc une liste des titres les plus populaires ci-dessous. Si vous voulez voir absolument tout, allez directement à la PlayStation Store.

Jeu

Remise

428: SHIBUYA SCRAMBLE

80%

LE CONTE D’UN PÊCHEUR (VR)

35%

ABZÛ

35%

ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2

50%

AGE OF WONDERS: PLANETFALL

50%

AGENTS DE MAYHEM

80%

AGENTS DE MAYHEM – TOTAL MAYHEM BUNDLE

80%

Agonie

75%

AI: LES FICHIERS SOMNIUM

40%

AKIBA’S BEAT

70%

PISTOLET ALEKHINE

85%

AMERICAN FUGITIVE

55%

ARISE: UNE HISTOIRE SIMPLE

25%

MISSION DE SAUVETAGE ASTRO BOT

25%

LOW: EDGE OF CONTROL HD

70%

CHASERS DE BATAILLE: NIGHTWAR

75%

BATTLEFIELD 1 & TITANFALL 2 ULTIMATE BUNDLE

70%

RÉVOLUTION DE BATTLEFIELD 1

80%

BATTLEFIELD 4

80%

BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION

80%

BATTLEFIELD V EDITION 2 AN

40%

BATTLEZONE

60%

BEAST QUEST

85%

BIOSHOCK: LA COLLECTION

75%

MIROIR NOIR

85%

BLOOD BOWL 2: ÉDITION LÉGENDAIRE

75%

BORDERLANDS 2 VR

50%

BORDERLANDS 3 DIGITAL DELUXE BUNDLE

50%

BORDERLANDS: LA COLLECTION HANDSOME

67%

CAT QUEST

50%

CATHERINE: PLEIN CORPS

50%

CATHERINE: ÉDITION DE LUXE NUMÉRIQUE COMPLÈTE

50%

DOMMAGES CATLATÉRAUX

65%

CHAOSCHILD

50%

CONCEPTION PLUS: LES FILLES DES DOUZE ETOILES

30%

CONCRETE GENIE

50%

SIMULATEUR DE CONSTRUCTION 2

50%

COSMIC STAR HEROINE

40%

CRAWL

60%

CRÉÉ: RISE TO GLORY

48%

CRYPT DU NECRODANCER

50%

CRYSTAR

50%

DAKAR 18

60%

ÉDITION DÉATHINITIVE DARKSIDERS II

75%

ÉDITION DARKSIDERS WARMASTERED

75%

JOUR DU TENTACLE REMASTERÉ

70%

DEAD ALLIANCE

85%

DEAD ALLIANCE – MULTIJOUEUR UNIQUEMENT

85%

DEEMO -REBORN-

30%

DÉTRUISEZ TOUS LES HUMAINS!

65%

DÉTRUISEZ TOUS LES HUMAINS! 2

65%

DJMAX RESPECT

60%

DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE

75%

DOCTEUR QUI: LA BORDURE DU TEMPS

35%

NE DÉMONTEZ PAS ENSEMBLE: ÉDITION CONSOLE

50%

NE MOUREZ PAS: ÉDITION CONSOLE

75%

NE DÉMONTEZ PAS: ÉDITION CONSOLE + EXPANSION DU RÈGNE DES GÉANTS

75%

COMTÉ DE DONUT

50%

DOOM

50%

DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE

50%

DOOM VFR

50%

DESSIN 2

50%

DONJONS 3

75%

EA FAMILY BUNDLE

60%

FORCE DE DÉFENSE TERRE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER

50%

FORCE DE DÉFENSE TERRE 5

50%

EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION

50%

FORCE DE DÉFENSE TERRE: PLUIE DE FER

50%

FORCE DE DÉFENSE TERRESTRE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION

50%

ELEX

75%

ESPION 1: EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE VR

30%

PÊCHE EURO

67%

EURO FISHING URBAN EDITION

56%

PÊCHE EURO: ÉDITION CHÂTEAU

68%

FONDU AU SILENCE

65%

FALLOUT 4

60%

FALLOUT 76

50%

AGRICULTEUR SIMULATEUR 17 – ÉDITION PLATINE

60%

FOI

80%

FIBBAGE: LE JEU HILARIOUS BLUFFING PARTY

50%

FIRE PRO WRESTLING WORLD

70%

GRAND THEFT AUTO V

50%

INJUSTICE 2 – ÉDITION LÉGENDAIRE

70%

MEDIEVIL

35%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE

25%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION

33%

MONSTER HUNTER: WORLD

50%

RATCHET & CLANK

25%

RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION

54%

RESIDENT EVIL 2 REMAKE

51%

ÉDITION DE CÉLÉBRATION DE STAR WARS BATTLEFRONT II

40%

TEAM SONIC RACING

45%

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION

60%

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR

70%

LE JACKBOX PARTY PACK 3

40%

LE DERNIER DES ÉTATS-UNIS REMASTRÉ

25%

THE WITCHER 3: CHASSE SAUVAGE

70%

DEAD RISING 4: LE GROS FORFAIT DE FRANK

50%

Source: Play Station

