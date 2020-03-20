De nouvelles offres arrivent sur le PlayStation Store!

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Par Rodolfo León
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19/03/2020 14h29

Hier, nous avons non seulement eu plus d’informations sur Playstation 5, mais a également commencé la Promotion Mega March dans la PlayStation Store. Heureusement, ces offres sont déjà disponibles dans notre région, et il existe des centaines de jeux Playstation 4 à un très bon prix.

Le remake de MediEvil a été rétrogradé à 19,49 $, l’excellent Taché de sang: Rituel de la nuit c’est dans 25,99 dollarset DOOM Vous pouvez le trouver pour seulement 9,99 $, juste maintenant que sa suite est sur le point de sortir. Il y a environ 500 jeux à prix réduit, voici donc une liste des titres les plus populaires ci-dessous. Si vous voulez voir absolument tout, allez directement à la PlayStation Store.

Jeu
Remise

428: SHIBUYA SCRAMBLE
80%

LE CONTE D’UN PÊCHEUR (VR)
35%

ABZÛ
35%

ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2
50%

AGE OF WONDERS: PLANETFALL
50%

AGENTS DE MAYHEM
80%

AGENTS DE MAYHEM – TOTAL MAYHEM BUNDLE
80%

Agonie
75%

AI: LES FICHIERS SOMNIUM
40%

AKIBA’S BEAT
70%

PISTOLET ALEKHINE
85%

AMERICAN FUGITIVE
55%

ARISE: UNE HISTOIRE SIMPLE
25%

MISSION DE SAUVETAGE ASTRO BOT
25%

LOW: EDGE OF CONTROL HD
70%

CHASERS DE BATAILLE: NIGHTWAR
75%

BATTLEFIELD 1 & TITANFALL 2 ULTIMATE BUNDLE
70%

RÉVOLUTION DE BATTLEFIELD 1
80%

BATTLEFIELD 4
80%

BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION
80%

BATTLEFIELD V EDITION 2 AN
40%

BATTLEZONE
60%

BEAST QUEST
85%

BIOSHOCK: LA COLLECTION
75%

MIROIR NOIR
85%

BLOOD BOWL 2: ÉDITION LÉGENDAIRE
75%

BORDERLANDS 2 VR
50%

BORDERLANDS 3 DIGITAL DELUXE BUNDLE
50%

BORDERLANDS: LA COLLECTION HANDSOME
67%

CAT QUEST
50%

CATHERINE: PLEIN CORPS
50%

CATHERINE: ÉDITION DE LUXE NUMÉRIQUE COMPLÈTE
50%

DOMMAGES CATLATÉRAUX
65%

CHAOSCHILD
50%

CONCEPTION PLUS: LES FILLES DES DOUZE ETOILES
30%

CONCRETE GENIE
50%

SIMULATEUR DE CONSTRUCTION 2
50%

COSMIC STAR HEROINE
40%

CRAWL
60%

CRÉÉ: RISE TO GLORY
48%

CRYPT DU NECRODANCER
50%

CRYSTAR
50%

DAKAR 18
60%

ÉDITION DÉATHINITIVE DARKSIDERS II
75%

ÉDITION DARKSIDERS WARMASTERED
75%

JOUR DU TENTACLE REMASTERÉ
70%

DEAD ALLIANCE
85%

DEAD ALLIANCE – MULTIJOUEUR UNIQUEMENT
85%

DEEMO -REBORN-
30%

DÉTRUISEZ TOUS LES HUMAINS!
65%

DÉTRUISEZ TOUS LES HUMAINS! 2
65%

DJMAX RESPECT
60%

DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE
75%

DOCTEUR QUI: LA BORDURE DU TEMPS
35%

NE DÉMONTEZ PAS ENSEMBLE: ÉDITION CONSOLE
50%

NE MOUREZ PAS: ÉDITION CONSOLE
75%

NE DÉMONTEZ PAS: ÉDITION CONSOLE + EXPANSION DU RÈGNE DES GÉANTS
75%

COMTÉ DE DONUT
50%

DOOM
50%

DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE
50%

DOOM VFR
50%

DESSIN 2
50%

DONJONS 3
75%

EA FAMILY BUNDLE
60%

FORCE DE DÉFENSE TERRE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER
50%

FORCE DE DÉFENSE TERRE 5
50%

EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
50%

FORCE DE DÉFENSE TERRE: PLUIE DE FER
50%

FORCE DE DÉFENSE TERRESTRE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
50%

ELEX
75%

ESPION 1: EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE VR
30%

PÊCHE EURO
67%

EURO FISHING URBAN EDITION
56%

PÊCHE EURO: ÉDITION CHÂTEAU
68%

FONDU AU SILENCE
65%

FALLOUT 4
60%

FALLOUT 76
50%

AGRICULTEUR SIMULATEUR 17 – ÉDITION PLATINE
60%

FOI
80%

FIBBAGE: LE JEU HILARIOUS BLUFFING PARTY
50%

FIRE PRO WRESTLING WORLD
70%

GRAND THEFT AUTO V
50%

INJUSTICE 2 – ÉDITION LÉGENDAIRE
70%

MEDIEVIL
35%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE
25%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
33%

MONSTER HUNTER: WORLD
50%

RATCHET & CLANK
25%

RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
54%

RESIDENT EVIL 2 REMAKE
51%

ÉDITION DE CÉLÉBRATION DE STAR WARS BATTLEFRONT II
40%

TEAM SONIC RACING
45%

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
60%

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR
70%

LE JACKBOX PARTY PACK 3
40%

LE DERNIER DES ÉTATS-UNIS REMASTRÉ
25%

THE WITCHER 3: CHASSE SAUVAGE
70%

DEAD RISING 4: LE GROS FORFAIT DE FRANK
50%

Source: Play Station

Voici à quoi ressemblera Gears 5 sur Xbox Series X
                
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Rodolfo León

Editor at atomix.vg
Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon
        
        
        
        
    
    
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