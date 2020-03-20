De nouvelles offres arrivent sur le PlayStation Store!

Par Rodolfo León
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19/03/2020 14h29
Hier, nous avons non seulement eu plus d’informations sur Playstation 5, mais a également commencé la Promotion Mega March dans la PlayStation Store. Heureusement, ces offres sont déjà disponibles dans notre région, et il existe des centaines de jeux Playstation 4 à un très bon prix.
Le remake de MediEvil a été rétrogradé à 19,49 $, l’excellent Taché de sang: Rituel de la nuit c’est dans 25,99 dollarset DOOM Vous pouvez le trouver pour seulement 9,99 $, juste maintenant que sa suite est sur le point de sortir. Il y a environ 500 jeux à prix réduit, voici donc une liste des titres les plus populaires ci-dessous. Si vous voulez voir absolument tout, allez directement à la PlayStation Store.
Jeu
Remise
428: SHIBUYA SCRAMBLE
80%
LE CONTE D’UN PÊCHEUR (VR)
35%
ABZÛ
35%
ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2
50%
AGE OF WONDERS: PLANETFALL
50%
AGENTS DE MAYHEM
80%
AGENTS DE MAYHEM – TOTAL MAYHEM BUNDLE
80%
Agonie
75%
AI: LES FICHIERS SOMNIUM
40%
AKIBA’S BEAT
70%
PISTOLET ALEKHINE
85%
AMERICAN FUGITIVE
55%
ARISE: UNE HISTOIRE SIMPLE
25%
MISSION DE SAUVETAGE ASTRO BOT
25%
LOW: EDGE OF CONTROL HD
70%
CHASERS DE BATAILLE: NIGHTWAR
75%
BATTLEFIELD 1 & TITANFALL 2 ULTIMATE BUNDLE
70%
RÉVOLUTION DE BATTLEFIELD 1
80%
BATTLEFIELD 4
80%
BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION
80%
BATTLEFIELD V EDITION 2 AN
40%
BATTLEZONE
60%
BEAST QUEST
85%
BIOSHOCK: LA COLLECTION
75%
MIROIR NOIR
85%
BLOOD BOWL 2: ÉDITION LÉGENDAIRE
75%
BORDERLANDS 2 VR
50%
BORDERLANDS 3 DIGITAL DELUXE BUNDLE
50%
BORDERLANDS: LA COLLECTION HANDSOME
67%
CAT QUEST
50%
CATHERINE: PLEIN CORPS
50%
CATHERINE: ÉDITION DE LUXE NUMÉRIQUE COMPLÈTE
50%
DOMMAGES CATLATÉRAUX
65%
CHAOSCHILD
50%
CONCEPTION PLUS: LES FILLES DES DOUZE ETOILES
30%
CONCRETE GENIE
50%
SIMULATEUR DE CONSTRUCTION 2
50%
COSMIC STAR HEROINE
40%
CRAWL
60%
CRÉÉ: RISE TO GLORY
48%
CRYPT DU NECRODANCER
50%
CRYSTAR
50%
DAKAR 18
60%
ÉDITION DÉATHINITIVE DARKSIDERS II
75%
ÉDITION DARKSIDERS WARMASTERED
75%
JOUR DU TENTACLE REMASTERÉ
70%
DEAD ALLIANCE
85%
DEAD ALLIANCE – MULTIJOUEUR UNIQUEMENT
85%
DEEMO -REBORN-
30%
DÉTRUISEZ TOUS LES HUMAINS!
65%
DÉTRUISEZ TOUS LES HUMAINS! 2
65%
DJMAX RESPECT
60%
DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE
75%
DOCTEUR QUI: LA BORDURE DU TEMPS
35%
NE DÉMONTEZ PAS ENSEMBLE: ÉDITION CONSOLE
50%
NE MOUREZ PAS: ÉDITION CONSOLE
75%
NE DÉMONTEZ PAS: ÉDITION CONSOLE + EXPANSION DU RÈGNE DES GÉANTS
75%
COMTÉ DE DONUT
50%
DOOM
50%
DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE
50%
DOOM VFR
50%
DESSIN 2
50%
DONJONS 3
75%
EA FAMILY BUNDLE
60%
FORCE DE DÉFENSE TERRE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER
50%
FORCE DE DÉFENSE TERRE 5
50%
EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
50%
FORCE DE DÉFENSE TERRE: PLUIE DE FER
50%
FORCE DE DÉFENSE TERRESTRE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
50%
ELEX
75%
ESPION 1: EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE VR
30%
PÊCHE EURO
67%
EURO FISHING URBAN EDITION
56%
PÊCHE EURO: ÉDITION CHÂTEAU
68%
FONDU AU SILENCE
65%
FALLOUT 4
60%
FALLOUT 76
50%
AGRICULTEUR SIMULATEUR 17 – ÉDITION PLATINE
60%
FOI
80%
FIBBAGE: LE JEU HILARIOUS BLUFFING PARTY
50%
FIRE PRO WRESTLING WORLD
70%
GRAND THEFT AUTO V
50%
INJUSTICE 2 – ÉDITION LÉGENDAIRE
70%
MEDIEVIL
35%
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE
25%
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
33%
MONSTER HUNTER: WORLD
50%
RATCHET & CLANK
25%
RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
54%
RESIDENT EVIL 2 REMAKE
51%
ÉDITION DE CÉLÉBRATION DE STAR WARS BATTLEFRONT II
40%
TEAM SONIC RACING
45%
THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
60%
THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR
70%
LE JACKBOX PARTY PACK 3
40%
LE DERNIER DES ÉTATS-UNIS REMASTRÉ
25%
THE WITCHER 3: CHASSE SAUVAGE
70%
DEAD RISING 4: LE GROS FORFAIT DE FRANK
50%
Source: Play Station
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Rodolfo León
Editor at atomix.vg
Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.
Twitter: @remi_leon
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