De nouvelles offres commencent sur le PlayStation Store!

Si vous avez déjà terminé tous vos jeux et que vous ne savez pas quoi faire d’autre pendant cette quarantaine, c’est votre jour de chance puisque Sony vient de lancer la promotion Success au Japon dans le PlayStation Store. Comme son nom l’indique, ce lot d’offres comprend de grandes remises sur les jeux originaires du Japon.

Voici la liste complète:

JEUX PS4

RÉDUCTION

.HACK // G.U. DERNIER RECODE

74%

ACCEL WORLD VS SWORD ART EN LIGNE

75%

AI: LES FICHIERS SOMNIUM

50%

VOYAGE D’AKIBA: UNDEADAD & UNDRESSED

70%

COLLECTION ANNIVERSAIRE ARCADE CLASSICS

55%

PACK ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE

20%

ANNIVERSAIRES LE DÉBUT

60%

BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS

75%

BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS DELUXE EDITION

75%

DÉSERT NOIR: ÉDITION DELUXE

50%

DÉSERT NOIR: ÉDITION STANDARD

50%

DÉSERT NOIR: ÉDITION ULTIME

50%

BLAZBLUE: FICTION CENTRALE

70%

CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE

50%

COLLECTION ANNIVERSAIRE DE CASTLEVANIE

55%

CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONIE DE LA NUIT ET RONDO DU SANG

55%

CATHERINE: PLEIN CORPS

50%

CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON CHAQUE BUDDY!

50%

CODE: RÉALISER ~ BOUQUET D’ARC-EN-CIEL ~

70%

CONCEPTION PLUS: LES FILLES DES DOUZE ETOILES

50%

CONTRE LA COLLECTION ANNIVERSAIRE

55%

CONTRE: ROGUE CORPS

75%

CRYSTAR

60%

DANGANRONPA 1 • 2 RECHARGER

50%

DANGANRONPA UN AUTRE ÉPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS

50%

DARK SOULS III – ÉDITION DELUXE

75%

ÂMES SOMBRES: REMASTERES

40%

DATE A LIVE: RIO REINCARNATION

60%

MORTS OU VIVANTS 6

65%

DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION

65%

DEMANDE DE FIN DE DÉCÈS

60%

DEVIL MAY CRY 4 ÉDITION SPÉCIALE

70%

DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (AVEC DES ORBES ROUGES)

50%

COLLECTION DEVIL MAY CRY HD

50%

COLLECTION DEVIL MAY CRY HD ET ENSEMBLE 4SE

50%

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – LA MÉMOIRE DU HACKER

75%

DIGIMON WORLD: PROCHAINE COMMANDE

85%

DISSIDIA FINAL FANTASY NT

50%

DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION

50%

DMC DEVIL MAY CRY: ÉDITION DÉFINITIVE

75%

DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE

75%

DRAGON BALL XENOVERSE

80%

DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE

80%

DRAGON BALL XENOVERSE 2

85%

DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE

85%

CONSTRUCTEURS DRAGON QUEST

40%

DRAGON QUEST BUILDERS 2

40%

DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION

40%

ÉDITION DRAGON QUEST HEROES II EXPLORER

50%

DRAGON QUEST HEROES: L’ARBRE DU MONDE ET LA BRÛLURE CI-DESSOUS

50%

DRAGON QUEST XI – ÉDITION NUMÉRIQUE DE LUMIÈRE

50%

DRAGON’S CROWN PRO

65%

LE DOGMA DE DRAGON: DARK ARISEN

67%

DUSK DIVER

25%

FORCE DE DEFENSE TERRE 4.1: L’OMBRE DU NOUVEAU DÉSESPIRE

50%

FORCE DE DÉFENSE TERRE 5

40%

EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION

40%

FORCE DE DÉFENSE TERRESTRE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION

50%

FORCE DE DÉFENSE TERRE: PLUIE DE FER

50%

FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE

80%

LIEN FATE / EXTELLA

40%

FATE / EXTELLA LINK – DIGITAL DELUXE EDITION

40%

FATE / EXTELLA: L’ÉTOILE UMBRALE

50%

COMBATTRE LA COUCHE EX (VERSION STANDARD)

70%

FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION

50%

FINAL FANTASY TYPE-0 HD

50%

FINAL FANTASY VII

50%

FINAL FANTASY VIII REMASTERED

50%

REMASTER FINAL FANTASY X / X-2 HD

50%

FINAL FANTASY XII L’ÂGE ZODIAQUE

50%

MULTIJOUEUR FINAL FANTASY XV: CAMARADES

50%

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

50%

FIRE PRO WRESTLING WORLD

70%

FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION

70%

FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE

50%

GAL * GUN 2

75%

GAROU: MARQUE DES LOUPS

50%

GOD EATER 2: RAGE BURST

75%

DIEU MANGEUR 3

60%

DIEU MANGEUR: LA RÉSURRECTION

75%

GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-

50%

GUILTY GEAR XRD REV 2

70%

GUNDAM VERSUS

75%

HARVEST MOON: UNE ÉDITION SPÉCIALE MERVEILLEUSE VIE

50%

HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SE BUNDLE

50%

LUNE DE RÉCOLTE: ÉDITION SPÉCIALE LIGHT OF HOPE

50%

LUNE DE RÉCOLTE: SAUVEZ LA MAISON

50%

JE SUIS SETSUNA

50%

L’AVENTURE BIZARRE DE JOJO: LES YEUX DU CIEL

85%

Jugement

50%

LABYRINTHE DE REFRAIN: COVEN OF DUSK

50%

LITTLE WITCH ACADEMY: CHAMBRE DU TEMPS

75%

SPHEAR PERDU

60%

MEGA MAN 11

50%

MEGA MAN 30E ANNIVERSARY BUNDLE

33%

COLLECTION MEGA MAN LEGACY

60%

PACK COMBO MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 ET 2

50%

MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2

50%

COLLECTION MEGA MAN X LEGACY

50%

COLLECTION MEGA MAN X LEGACY 1 + 2

50%

COLLECTION MEGA MAN X LEGACY 2

50%

MEGADIMENSION NEPTUNIA VII

80%

METAL SLUG 3

75%

ANTHOLOGIE DE LA BANDE MÉTALLIQUE

50%

METAL SLUG XX

60%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE

33%

MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV

50%

LA JUSTICE DE MON HÉROS

67%

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2

50%

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIME NINJA STORM 3 FULL BURST

50%

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4

70%

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIME NINJA STORM 4 ROUTE VERS BORUTO

50%

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM Legacy

50%

NARUTO SHIPPUDEN: TRILOGIE ULTIME NINJA STORM

50%

NARUTO À BORUTO: SHINOBI STRIKER

85%

NARUTO À BORUTO: ÉDITION DELUXE SHINOBI STRIKER DELUXE

77%

NARUTO: ULTIME NINJA STORM

50%

NELKE ET LES ALCHIMISTES LÉGENDAIRES ~ LES ATELIERS DU NOUVEAU MONDE ~

50%

NI NO KUNI: LA COLÈRE DE LA SORCIÈRE BLANCHE REMASTRÉE

42%

NITROPLUS BLASTERZ: HEROINES INFINITE DUEL

60%

ODIN SPHERE LEIFTHRASIR

60%

OKAMI HD

50%

UNE SEULE PIÈCE BRÛLANT DU SANG – ÉDITION OR

85%

UNE PIÈCE: BRÛLER DU SANG

80%

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3

80%

ONE PUNCH MAN: UN HÉROS PERSONNE LE SAIT

40%

ONECHANBARA Z2: CHAOS

70%

ONIMUSHA: GUERRES

50%

ONINAKI

50%

PATAPON 2 REMASTERED

50%

PERSONNE 3: DANSE AU LUNE

33%

PERSONNE 5: DANSE À LA LUMIÈRE ÉTOILE

33%

PERSONA DANCING: COLLECTION SANS FIN DE NUIT

60%

PHOENIX WRIGHT: TRILOGIE ACE ATTORNEY

50%

PIXELJUNK MONSTERS 2

80%

PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION

80%

RÉSIDENT MAL

75%

RESIDENT EVIL 0

75%

RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION

54%

RESIDENT EVIL 4

60%

RESIDENT EVIL 5

60%

RESIDENT EVIL 6

60%

CODE DU MAL RÉSIDENT: VERONICA X

50%

ROMANCING SAGA 3

25%

SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS

25%

ÂME DES SOLDATS DE SAINT SEIYA

75%

SAMURAI SHODOWN V SPECIAL

50%

SAMURAI WARRIORS 4 EMPIRES

60%

GUERRIERS SAMOURAI: ESPRIT DE SANADA

50%

SCHOOL GIRL / ZOMBIE HUNTER

70%

SENRAN KAGURA BURST RE: NEWAL

60%

SENRAN KAGURA BURST RE: NEWAL – ÉDITION SUR MESURE

60%

REFRAIN DE RÉSONANCE BRILLANTE

60%

ÉQUIPE SNK HEROINES TAG FRENZY

40%

CHANT DES SOUVENIRS

60%

SOULCALIBUR VI

70%

STAR OCEAN: INTÉGRITÉ ET FIDÉLITÉ

60%

STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R

30%

STAR OCEAN JUSQU’À LA FIN DES TEMPS

50%

STAR OCEAN: THE LAST HOPE – REMASTER 4K ET FULL HD

50%

COLLECTION DU 30E ANNIVERSAIRE DE STREET FIGHTER

63%

STREET FIGHTER V

60%

STRIDER

80%

SWORD ART ONLINE RE: FRAGMENT CREUX

80%

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET

75%

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION

75%

SWORD ART ONLINE: RÉALISATION CREUSE

80%

SWORD ART ONLINE: ÉDITION DELUXE DE RÉALISATION CREUSE

80%

SWORD ART ONLINE: CHANT PERDU

85%

TAIKO NO TATSUJIN: SESSION DE TAMBOUR!

70%

TELLE DE BERSÉRIA

75%

CONTES DE VESPERIA: ÉDITION DÉFINITIVE

60%

L’EFFET CALIGULA: SURDOSE

50%

MATCH MONDIAL DU ROI DES COMBATTANTS 97

75%

LE ROI DES COMBATTANTS 2000

70%

COLLECTION LE ROI DES COMBATTANTS: LA SAGA OROCHI

50%

LE ROI DES COMBATTANTS XIV

50%

LE ROI DES COMBATTANTS XIV ÉDITION SPÉCIALE D’ANNIVERSAIRE

55%

LE ROI DES COMBATTANTS ’98 ULTIMATE MATCH

75%

LE DERNIER RESTANT REMASTRÉ

50%

LA LÉGENDE DES HÉROS: SENTIERS D’ACIER FROID

40%

LA LÉGENDE DES HÉROS: SENTIERS D’ACIER FROID II

30%

L’HOMME CALME

67%

LA COLLECTION REMASTERE DE YAKUZA

25%

TOKYO CHRONOS

30%

TOKYO DARK – SOUVENIR –

50%

TOKYO XANADU EX +

80%

PARAPLUIE CORPS DELUXE EDITION

75%

SOUS LA NUIT IN-BIRTH EXE: FIN[CL-R]

30%

CHRONIQUES VALKYRIA 4

57%

VALKYRIA CHRONICLES 4 ÉDITION COMPLÈTE

54%

CHRONIQUES VALKYRIA REMASTERES

60%

VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE

55%

ARC VALTHIRIEN: HERO SCHOOL STORY

70%

WHITE DAY: UNE ÉCOLE NOMMÉE LABYRINTHE

77%

MONDE DE FINAL FANTASY

50%

YAKUZA 0

50%

YAKUZA KIWAMI 2

33%

ZANKI ZERO: DERNIER DÉBUT

70%

ZERO ESCAPE: LES JEUX NONAIRES

70%

ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA

70%

N’oubliez pas que cette promotion sera disponible jusqu’au 8 mai à 8 h, heure du Pacifique. Il vous reste donc deux semaines pour décider quoi acheter. N’oubliez pas que vous pouvez également profiter d’un deuxième lot d’offres supplémentaires, et ici vous pouvez consulter ces remises.

Source: Blog PlayStation.