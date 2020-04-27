De nouvelles offres commencent sur le PlayStation Store!

Si vous avez déjà terminé tous vos jeux et que vous ne savez pas quoi faire d’autre pendant cette quarantaine, c’est votre jour de chance puisque Sony vient de lancer la promotion Success au Japon dans le PlayStation Store. Comme son nom l’indique, ce lot d’offres comprend de grandes remises sur les jeux originaires du Japon.
Voici la liste complète:
JEUX PS4
RÉDUCTION
.HACK // G.U. DERNIER RECODE
74%
ACCEL WORLD VS SWORD ART EN LIGNE
75%
AI: LES FICHIERS SOMNIUM
50%
VOYAGE D’AKIBA: UNDEADAD & UNDRESSED
70%
COLLECTION ANNIVERSAIRE ARCADE CLASSICS
55%
PACK ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE
20%
ANNIVERSAIRES LE DÉBUT
60%
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS
75%
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS DELUXE EDITION
75%
DÉSERT NOIR: ÉDITION DELUXE
50%
DÉSERT NOIR: ÉDITION STANDARD
50%
DÉSERT NOIR: ÉDITION ULTIME
50%
BLAZBLUE: FICTION CENTRALE
70%
CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
50%
COLLECTION ANNIVERSAIRE DE CASTLEVANIE
55%
CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONIE DE LA NUIT ET RONDO DU SANG
55%
CATHERINE: PLEIN CORPS
50%
CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON CHAQUE BUDDY!
50%
CODE: RÉALISER ~ BOUQUET D’ARC-EN-CIEL ~
70%
CONCEPTION PLUS: LES FILLES DES DOUZE ETOILES
50%
CONTRE LA COLLECTION ANNIVERSAIRE
55%
CONTRE: ROGUE CORPS
75%
CRYSTAR
60%
DANGANRONPA 1 • 2 RECHARGER
50%
DANGANRONPA UN AUTRE ÉPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS
50%
DARK SOULS III – ÉDITION DELUXE
75%
ÂMES SOMBRES: REMASTERES
40%
DATE A LIVE: RIO REINCARNATION
60%
MORTS OU VIVANTS 6
65%
DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION
65%
DEMANDE DE FIN DE DÉCÈS
60%
DEVIL MAY CRY 4 ÉDITION SPÉCIALE
70%
DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (AVEC DES ORBES ROUGES)
50%
COLLECTION DEVIL MAY CRY HD
50%
COLLECTION DEVIL MAY CRY HD ET ENSEMBLE 4SE
50%
DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – LA MÉMOIRE DU HACKER
75%
DIGIMON WORLD: PROCHAINE COMMANDE
85%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT
50%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION
50%
DMC DEVIL MAY CRY: ÉDITION DÉFINITIVE
75%
DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE
75%
DRAGON BALL XENOVERSE
80%
DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE
80%
DRAGON BALL XENOVERSE 2
85%
DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE
85%
CONSTRUCTEURS DRAGON QUEST
40%
DRAGON QUEST BUILDERS 2
40%
DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION
40%
ÉDITION DRAGON QUEST HEROES II EXPLORER
50%
DRAGON QUEST HEROES: L’ARBRE DU MONDE ET LA BRÛLURE CI-DESSOUS
50%
DRAGON QUEST XI – ÉDITION NUMÉRIQUE DE LUMIÈRE
50%
DRAGON’S CROWN PRO
65%
LE DOGMA DE DRAGON: DARK ARISEN
67%
DUSK DIVER
25%
FORCE DE DEFENSE TERRE 4.1: L’OMBRE DU NOUVEAU DÉSESPIRE
50%
FORCE DE DÉFENSE TERRE 5
40%
EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
40%
FORCE DE DÉFENSE TERRESTRE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
50%
FORCE DE DÉFENSE TERRE: PLUIE DE FER
50%
FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE
80%
LIEN FATE / EXTELLA
40%
FATE / EXTELLA LINK – DIGITAL DELUXE EDITION
40%
FATE / EXTELLA: L’ÉTOILE UMBRALE
50%
COMBATTRE LA COUCHE EX (VERSION STANDARD)
70%
FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION
50%
FINAL FANTASY TYPE-0 HD
50%
FINAL FANTASY VII
50%
FINAL FANTASY VIII REMASTERED
50%
REMASTER FINAL FANTASY X / X-2 HD
50%
FINAL FANTASY XII L’ÂGE ZODIAQUE
50%
MULTIJOUEUR FINAL FANTASY XV: CAMARADES
50%
FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
50%
FIRE PRO WRESTLING WORLD
70%
FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION
70%
FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE
50%
GAL * GUN 2
75%
GAROU: MARQUE DES LOUPS
50%
GOD EATER 2: RAGE BURST
75%
DIEU MANGEUR 3
60%
DIEU MANGEUR: LA RÉSURRECTION
75%
GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-
50%
GUILTY GEAR XRD REV 2
70%
GUNDAM VERSUS
75%
HARVEST MOON: UNE ÉDITION SPÉCIALE MERVEILLEUSE VIE
50%
HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SE BUNDLE
50%
LUNE DE RÉCOLTE: ÉDITION SPÉCIALE LIGHT OF HOPE
50%
LUNE DE RÉCOLTE: SAUVEZ LA MAISON
50%
JE SUIS SETSUNA
50%
L’AVENTURE BIZARRE DE JOJO: LES YEUX DU CIEL
85%
Jugement
50%
LABYRINTHE DE REFRAIN: COVEN OF DUSK
50%
LITTLE WITCH ACADEMY: CHAMBRE DU TEMPS
75%
SPHEAR PERDU
60%
MEGA MAN 11
50%
MEGA MAN 30E ANNIVERSARY BUNDLE
33%
COLLECTION MEGA MAN LEGACY
60%
PACK COMBO MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 ET 2
50%
MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
50%
COLLECTION MEGA MAN X LEGACY
50%
COLLECTION MEGA MAN X LEGACY 1 + 2
50%
COLLECTION MEGA MAN X LEGACY 2
50%
MEGADIMENSION NEPTUNIA VII
80%
METAL SLUG 3
75%
ANTHOLOGIE DE LA BANDE MÉTALLIQUE
50%
METAL SLUG XX
60%
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE
33%
MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV
50%
LA JUSTICE DE MON HÉROS
67%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2
50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIME NINJA STORM 3 FULL BURST
50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4
70%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIME NINJA STORM 4 ROUTE VERS BORUTO
50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM Legacy
50%
NARUTO SHIPPUDEN: TRILOGIE ULTIME NINJA STORM
50%
NARUTO À BORUTO: SHINOBI STRIKER
85%
NARUTO À BORUTO: ÉDITION DELUXE SHINOBI STRIKER DELUXE
77%
NARUTO: ULTIME NINJA STORM
50%
NELKE ET LES ALCHIMISTES LÉGENDAIRES ~ LES ATELIERS DU NOUVEAU MONDE ~
50%
NI NO KUNI: LA COLÈRE DE LA SORCIÈRE BLANCHE REMASTRÉE
42%
NITROPLUS BLASTERZ: HEROINES INFINITE DUEL
60%
ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
60%
OKAMI HD
50%
UNE SEULE PIÈCE BRÛLANT DU SANG – ÉDITION OR
85%
UNE PIÈCE: BRÛLER DU SANG
80%
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3
80%
ONE PUNCH MAN: UN HÉROS PERSONNE LE SAIT
40%
ONECHANBARA Z2: CHAOS
70%
ONIMUSHA: GUERRES
50%
ONINAKI
50%
PATAPON 2 REMASTERED
50%
PERSONNE 3: DANSE AU LUNE
33%
PERSONNE 5: DANSE À LA LUMIÈRE ÉTOILE
33%
PERSONA DANCING: COLLECTION SANS FIN DE NUIT
60%
PHOENIX WRIGHT: TRILOGIE ACE ATTORNEY
50%
PIXELJUNK MONSTERS 2
80%
PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION
80%
RÉSIDENT MAL
75%
RESIDENT EVIL 0
75%
RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
54%
RESIDENT EVIL 4
60%
RESIDENT EVIL 5
60%
RESIDENT EVIL 6
60%
CODE DU MAL RÉSIDENT: VERONICA X
50%
ROMANCING SAGA 3
25%
SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS
25%
ÂME DES SOLDATS DE SAINT SEIYA
75%
SAMURAI SHODOWN V SPECIAL
50%
SAMURAI WARRIORS 4 EMPIRES
60%
GUERRIERS SAMOURAI: ESPRIT DE SANADA
50%
SCHOOL GIRL / ZOMBIE HUNTER
70%
SENRAN KAGURA BURST RE: NEWAL
60%
SENRAN KAGURA BURST RE: NEWAL – ÉDITION SUR MESURE
60%
REFRAIN DE RÉSONANCE BRILLANTE
60%
ÉQUIPE SNK HEROINES TAG FRENZY
40%
CHANT DES SOUVENIRS
60%
SOULCALIBUR VI
70%
STAR OCEAN: INTÉGRITÉ ET FIDÉLITÉ
60%
STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R
30%
STAR OCEAN JUSQU’À LA FIN DES TEMPS
50%
STAR OCEAN: THE LAST HOPE – REMASTER 4K ET FULL HD
50%
COLLECTION DU 30E ANNIVERSAIRE DE STREET FIGHTER
63%
STREET FIGHTER V
60%
STRIDER
80%
SWORD ART ONLINE RE: FRAGMENT CREUX
80%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
75%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION
75%
SWORD ART ONLINE: RÉALISATION CREUSE
80%
SWORD ART ONLINE: ÉDITION DELUXE DE RÉALISATION CREUSE
80%
SWORD ART ONLINE: CHANT PERDU
85%
TAIKO NO TATSUJIN: SESSION DE TAMBOUR!
70%
TELLE DE BERSÉRIA
75%
CONTES DE VESPERIA: ÉDITION DÉFINITIVE
60%
L’EFFET CALIGULA: SURDOSE
50%
MATCH MONDIAL DU ROI DES COMBATTANTS 97
75%
LE ROI DES COMBATTANTS 2000
70%
COLLECTION LE ROI DES COMBATTANTS: LA SAGA OROCHI
50%
LE ROI DES COMBATTANTS XIV
50%
LE ROI DES COMBATTANTS XIV ÉDITION SPÉCIALE D’ANNIVERSAIRE
55%
LE ROI DES COMBATTANTS ’98 ULTIMATE MATCH
75%
LE DERNIER RESTANT REMASTRÉ
50%
LA LÉGENDE DES HÉROS: SENTIERS D’ACIER FROID
40%
LA LÉGENDE DES HÉROS: SENTIERS D’ACIER FROID II
30%
L’HOMME CALME
67%
LA COLLECTION REMASTERE DE YAKUZA
25%
TOKYO CHRONOS
30%
TOKYO DARK – SOUVENIR –
50%
TOKYO XANADU EX +
80%
PARAPLUIE CORPS DELUXE EDITION
75%
SOUS LA NUIT IN-BIRTH EXE: FIN[CL-R]
30%
CHRONIQUES VALKYRIA 4
57%
VALKYRIA CHRONICLES 4 ÉDITION COMPLÈTE
54%
CHRONIQUES VALKYRIA REMASTERES
60%
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE
55%
ARC VALTHIRIEN: HERO SCHOOL STORY
70%
WHITE DAY: UNE ÉCOLE NOMMÉE LABYRINTHE
77%
MONDE DE FINAL FANTASY
50%
YAKUZA 0
50%
YAKUZA KIWAMI 2
33%
ZANKI ZERO: DERNIER DÉBUT
70%
ZERO ESCAPE: LES JEUX NONAIRES
70%
ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA
70%
N’oubliez pas que cette promotion sera disponible jusqu’au 8 mai à 8 h, heure du Pacifique. Il vous reste donc deux semaines pour décider quoi acheter. N’oubliez pas que vous pouvez également profiter d’un deuxième lot d’offres supplémentaires, et ici vous pouvez consulter ces remises.
Source: Blog PlayStation.