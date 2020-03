De nouvelles tenues gratuites pour Marvel Ultimate Alliance 3

Le jeu exclusif à Nintendo Switch Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order recevra bientôt sa dernière extension prévue, qui fera partie de l’Expansion Pass, qui comprend de nombreux costumes inspirés des différentes franchises de super-héros Marvel. Pour promouvoir l’extension à venir, Fantastic Four: Shadow of Doom, Team Ninja et Nintendo sortiront un ensemble de tenues alternatives pour certains personnages.

Au total, il y aura 5 nouvelles tenues qui seront incluses dans le DLC suivant et la meilleure chose est qu’il sera gratuit pour tous les joueurs, donc il n’y aura pas besoin de dépenser pour du DLC supplémentaire ou le Pass Expansion. Ces tenues donneront à Man Without Fear l’apparence de Daredevil, Modern to Iron Fist, Power Man to Luke Cage, Ultimate to Elektra et Battle of the Atom to Deadpool et peuvent être téléchargées ensemble dans le même DLC qui sera disponible à partir du mercredi 25 Mars, via le Nintendo eShop.

Pour obtenir ce contenu, vous devez allumer la console Nintendo Switch et la connecter à Internet. Par la suite, vous devez vous rendre sur le Nintendo eShop pour pouvoir télécharger le package de costumes DLC gratuit, l’installer et exécuter le jeu pour en profiter.

Plus de contenu arrive sur Marvel Ultimate Alliance 3

Comme vous vous en souvenez peut-être, Fantastic Four: Shadow of Doom devrait fermer l’ensemble de contenu prévu après le lancement du titre. Cette prochaine extension comprendra du contenu de Fantastic 4 et Doctor Doom, comme son nom l’indique; cependant, aucun détail n’a été divulgué.

Pour le moment, la nouvelle extension devrait arriver dans quelques jours, avec le DLC de la tenue gratuite et s’ajoutera aux 2 extensions précédentes, qui ajoutaient du contenu de Marvel Knights et X-Men. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

