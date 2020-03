Dead by Deadlight a une date de sortie mobile!

Rappelons que le mois dernier, Behaviour Interactive a annoncé que le célèbre titre d’horreur Dead by Deadlight arriverait sur mobile ce printemps. Maintenant, ils avaient mieux à libérer de l’espace sur leurs téléphones depuis le 16 avril fera ses débuts pour iOS et Android.

Dead By Daylight est un jeu multijoueur 4v1, cela signifie qu’ils sont 4 joueurs contre 1. Dans le titre, vous pourrez choisir entre faire partie de l’équipe de survivants, où votre mission sera de réparer certains générateurs de lumière au moyen de la furtivité, de cette manière pour pouvoir ouvrir la porte d’entrée et échapper à une fin terrible.

Si vous choisissez d’être un assassin impitoyable, vous devrez trouver les 4 survivants qui tentent de s’échapper, lorsque vous les trouverez, vous devrez les accrocher à des crochets qui se trouvent à l’intérieur de la carte, mais faites attention!, Les survivants peuvent aider leurs compagnons suspendus à s’échapper si vous êtes distrait

Vous pourrez jouer des personnages monstrueux comme: Michael Myers de Halloween, Freedy Krueger de A Nightmare on Elm Street et même le Demogorgon de Stranger Things!

Mais ce n’est pas tout, rappelez-vous que tous ceux qui se pré-inscriront recevront des cosmétiques bonus pour le jeu. Les propriétaires d’Andorid peuvent s’inscrire en cliquant ici, tandis que les propriétaires d’iOS peuvent le faire depuis le site officiel du jeu.

Dead By Daylight est un jeu d’horreur multijoueur très populaire et est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dites-nous dans les commentaires, vous êtes-vous déjà inscrit? Êtes-vous excité pour cette version?

Si vous souhaitez connaître toutes les actualités liées au titre Behaviour Interactive, cliquez ici et suivez-nous sur LEVEL UP.

