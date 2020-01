Dead Cells obtient son premier pack DLC payant le 11 février

Le hit indépendant très apprécié Cellules mortes recevra plus de contenu téléchargeable, selon son développeur Motion Twin. Le 11 février, le DLC “The Bad Seed” sortira pour 4,99 $.

Voici les détails:

Explorez un Arboretum relaxant, pataugez dans un marais nocif et affrontez un nouveau patron dans ce nouveau contenu de début de jeu conçu pour étendre l’univers Dead Cells et ajouter de la variété aux courses pour les personnes qui souhaitent soutenir le développement du jeu.

Les deux nouveaux niveaux et leurs monstres sont des alternatives à The Courtyard / Toxic Sewers et The Ramparts / Ossuary / Ancient Sewers, avec le boss conçu pour être à égalité avec The Concierge, alors j’espère que cela pimentera vos premières parties de jeu une fois que vous ” ve joué à travers le jeu de base.

Comme l’a souligné Games Radar, Motion Twin dit que ce DLC a été conçu pour aider à soutenir le développement continu du jeu. Cela signifie également que la société française sera en mesure de continuer à l’étendre et garantit à l’équipe “le temps dont elle a besoin” pour créer son prochain jeu.

Allez-vous revoir Dead Cells le mois prochain pour découvrir ce nouveau contenu? Dites-nous avec un commentaire ci-dessous.

