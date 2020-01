Dead Cells The Bad Seed DLC lance le 11 février, une nouvelle bande-annonce de gameplay partagée

En attendant de replonger dans le monde cruel de Cellules mortes? Eh bien, la prochaine mise à jour de contenu n’est pas loin d’ici!

Motion Twin a confirmé que le DLC «The Bad Seed» de Dead Cell sera lancé le 11 février 2020 pour 4,99 $ US. En particulier, le pack de contenu ajoute trois nouveaux emplacements que les joueurs peuvent rencontrer: l’Arboretum, Swamp et Nest. Chacun introduira de nouveaux types d’ennemis et même un nouveau boss.

Découvrez une nouvelle bande-annonce de gameplay ci-dessous, avec plus de détails:

Explorez un Arboretum relaxant, pataugez dans un marais nocif et affrontez un nouveau patron dans ce nouveau contenu de début de jeu conçu pour étendre l’univers Dead Cells et ajouter de la variété aux courses pour les personnes qui souhaitent soutenir le développement du jeu.

Jouez à travers:

L’Arboretum: Une serre relaxante et paisible habitée par un paisible clan de champignons, avec un désir compréhensible de tuer les décapités.

Le marais: Un environnement nocif gouverné par une bande de mutants arboricoles avec des bâtons pointus, des hommes-grenouilles tirant des fléchettes sournoises et une bande de suceurs de sang mortels.

Le nid: Domaine de maman tick, si vous avez vu un certain film de science-fiction avec “le bug du cerveau”, vous avez l’idée…

Les deux nouveaux niveaux et leurs monstres sont des alternatives à The Courtyard / Toxic Sewers et The Ramparts / Ossuary / Ancient Sewers, avec le boss conçu pour être à égalité avec The Concierge, alors j’espère que cela pimentera vos premières parties de jeu une fois que vous ” ve joué à travers le jeu de base.

