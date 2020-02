Dead Ocra Force va devenir un thème de boss dans No More Heroes 3

Suda51 a révélé quelque chose de nouveau sur No More Heroes 3, qui devrait sortir sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Le développeur légendaire a confirmé qu’une version de jeu de Dead Ocra Force, composée par Nobuaki Kaneko, sera incluse dans le jeu. Il sera utilisé comme chanson thème du boss:

Suda51 a confirmé que ce sera un thème de boss pour No More Heroes 3. Il s’appelle “DEAD ORCA FORCE” composé par Nobuaki Kaneko et c’est 🔥🔥🔥

Il y aura une version jeu de cette piste dans NMH3. pic.twitter.com/mlsf0UA8wM

