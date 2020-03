Dead Or Alive 6 mis à jour vers Ver. 1.21a, et la prochaine mise à jour sera sa dernière

Dead or Alive 6 a reçu une mise à jour, apportez-la à la version 1.21a, et il s’avère que c’est l’avant-dernier patch que le jeu recevra. Une dernière mise à jour introduira plus de DLC à la mi-avril, a révélé le compte Twitter officiel du jeu.

La nouvelle mise à jour, 1.21a, a été détaillée sur le site du jeu. Voici ce qu’il contient:

Le système de changement de couleur de cheveux a subi une révision à grande échelle: le changement de couleur de cheveux peut maintenant être débloqué de façon permanente pour toute coiffure qui le comporte, et comprend toutes les couleurs disponibles (par exemple, si vous achetez un changement de couleur de cheveux pour la coiffure “longue” de Marie Rose , vous débloquerez les 16 couleurs de cheveux pour cette coiffure.) Tous les billets Premium qui ont été utilisés pour acheter des couleurs de cheveux avant cette mise à jour ont été remboursés (par exemple, si vous avez utilisé 5 billets pour acheter des couleurs de cheveux sur v1.20 et v1. 21, vous recevrez 5 billets Premium lorsque vous appliquerez la mise à jour v1.21a.) À la suite de la révision à grande échelle du système de changement de couleur de cheveux, tous les paramètres de couleur de cheveux ont été réinitialisés par défaut. peut être acheté a été limité au nombre maximal d’articles pouvant être échangés contre des billets premium.Ajout de l’affichage d’informations qui montre le nombre de costumes et de couleurs de cheveux disponibles qui peuvent être échangés contre des billets premium.Ajout des informations dis jeu qui montre le nombre maximum de billets Premium requis pour débloquer tous les costumes et couleurs de cheveux disponibles.

La mise à jour finale du jeu se concentrera sur l’ajout de DLC et contiendra également quelques corrections de bugs. Les détails sont répertoriés dans le tweet intégré ci-dessous.

Dead or Alive 6 a sorti une version gratuite en décembre, appelée Core Fighters. Le jeu a été critiqué plus récemment pour son approche du DLC cosmétique, car le jeu facture de l’argent pour changer les cheveux du personnage – même si vous avez déjà acheté cette couleur de cheveux.

Dead or Alive 6 a reçu un 7/10 dans la critique de GameSpot, et la critique Heidi Kemps a beaucoup aimé: “Malgré quelques faux pas, DoA6 est un combattant amusant et engageant avec un combat agréable et facile à ramasser. , un fort sens du style visuel et beaucoup de personnalité. “

Dead Or Alive 6 – 20 minutes de cinématiques et de gameplay

