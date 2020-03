Dead or Alive 6 ne recevra plus de nouveau contenu

Depuis un peu plus d’un an, le développeur Team Ninja et le distributeur Koei Tecmo ont pris en charge Dead or Alive 6 grâce à des mises à jour avec des améliorations de l’équilibre et du contenu supplémentaire. Jusqu’à présent, il n’avait été partagé que lorsque le nouveau contenu cesserait d’arriver, mais aujourd’hui, il a été confirmé qu’il le serait très bientôt.

L’équipe de développement Dead or Alive 6 vient de signaler par une déclaration qu’avec le prochain patch, v1.22, le jeu de combat ne recevra plus de DLC. Les derniers ajouts seront le DLC [Revival] Costumes de la haute société et [Revival] Uniformes scolaires. Il est prévu que certaines corrections de bugs et incohérences seront également incluses dans les derniers ajouts. Ce DLC arrivera mi-avril.

De plus, il y aura une mise à jour qui ajoutera 1 ticket Premium aux options d’achat pour la version du jeu sur PlayStation 4, en tenant compte du fait que cet article n’est disponible que sur cette console et qu’auparavant il n’était pas possible d’acheter seulement 1 unité. Cette mise à jour arrivera le 16 avril.

Au cas où vous l’auriez manqué: l’un des derniers combattants supplémentaires est Tamaki et elle le fait avec un style de combat intéressant.

Qu’adviendra-t-il du composant multijoueur et des fonctionnalités en ligne?

Team Ninja a confirmé que le fait que le nouveau contenu n’arrive plus via DLC ne signifie pas que la section en ligne cessera de fonctionner. Les joueurs peuvent plutôt continuer à profiter des jeux en ligne, des classements et de la boutique.

Cela marquera la fin du contenu téléchargeable fourni avec 4 Season Pass et divers DLC non inclus dans les packages. Il est important de savoir que si vous souhaitez en obtenir un après avril, ce sera possible car, comme nous l’avons mentionné, le magasin restera actif.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Vous attendiez-vous à ce que l’équipe de développement continue de soutenir le jeu? Vous attendiez-vous à ce qu’un personnage spécial arrive? Dites-le nous dans les commentaires.

Récemment, les billets Premium ont beaucoup parlé, car les utilisateurs de PlayStation 4 ont estimé que la façon de monétiser était très abusive. Les créateurs du titre ont écouté et annoncé qu’ils corrigeraient le problème lié au changement de couleur des cheveux.

Dead or Alive 6 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

