Dead or Alive 6 vous charge de changer la couleur des cheveux de votre personnage

À mesure que l’industrie du jeu vidéo progresse, les entreprises ne peuvent plus subsister uniquement en vendant un jeu, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain type de microtransaction ou d’abonnement de saison afin qu’un titre continue de générer des revenus une fois qu’il atteint les mains des joueurs. Cependant, parfois Ces types de pratiques peuvent atteindre des niveaux ridicules qui implorent d’être critiqués par tous, tout comme le cas récent de Dead or Alive 6.

Récemment, la mise à jour 1.60 a atteint la version PlayStation 4 du jeu de combat, qui se concentre sur différentes options de personnalisation. Cependant, si vous souhaitez apporter des modifications à votre personnage, comme modifier la couleur des cheveux, il vous en coûtera un billet premium, qui a un prix réel de 1 dollar.

Cet argent n’est pas utilisé pour débloquer un certain élément cosmétique et l’utiliser autant de fois que vous le jugez nécessaire, non. Au lieu de cela, chaque taux de change coûte 1 $, donc si vous voulez qu’un personnage passe du marron au blond et retrouve exactement le même marron qu’avant, cela vous coûtera 2 dollars.

Espérons que Team Ninja parvienne à résoudre ce problème avant qu’il ne devienne une grande controverse qui échappe à tout contrôle.

Via: Kotaku

